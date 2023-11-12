Системы ПВО Бук переоборудовали под американские ракеты, — Игнат
Украинская противовоздушная оборона использует для сбития вражеских воздушных целей советские ракетные комплексы Бук-М1. Их удалось переоборудовать и адаптировать под американские ракеты.
Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире радио NV.
Модификация комплексов Бук-М1
"Есть объявления от наших западных партнеров (мы его уже подтвердили), что у нас есть хорошие результаты боевого применения на полигоне в Соединенных Штатах зенитных ракетных комплексов Бук-М1, которые переоборудованы, адаптированы под американские ракеты, которые могут усилить нашу противовоздушную оборону", — сказал он.
Игнат объяснил, что в настоящее время ракеты для таких комплексов производят только в России, поэтому их использование невозможно.
"Нужно искать шаги, пути, такие как скрещение советского с американским. Они защищают, пусть и на небольшом радиусе", — отметил представитель Воздушных Сил.
Он добавил, что Украине нужно большое количество как Буков, подстроенных под американские ракеты, так и систем HAWK, которые хотя и устарели, но были модернизированы и уже показывают результат в Украине.
Напомним, что ночью Россия совершила атаку на южные регионы Украины. При этом использовались баллистические ракеты, вероятно, типа "Искандер-М", а также крылатые ракеты, похожие на Х-59.
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