Системы ПВО Бук переоборудовали под американские ракеты, — Игнат

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Фото: Суспільне

Украинская противовоздушная оборона использует для сбития вражеских воздушных целей советские ракетные комплексы Бук-М1. Их удалось переоборудовать и адаптировать под американские ракеты.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире радио NV.

Читайте также:

Модификация комплексов Бук-М1

"Есть объявления от наших западных партнеров (мы его уже подтвердили), что у нас есть хорошие результаты боевого применения на полигоне в Соединенных Штатах зенитных ракетных комплексов Бук-М1, которые переоборудованы, адаптированы под американские ракеты, которые могут усилить нашу противовоздушную оборону", — сказал он.

Игнат объяснил, что в настоящее время ракеты для таких комплексов производят только в России, поэтому их использование невозможно.

"Нужно искать шаги, пути, такие как скрещение советского с американским. Они защищают, пусть и на небольшом радиусе", — отметил представитель Воздушных Сил.

Он добавил, что Украине нужно большое количество как Буков, подстроенных под американские ракеты, так и систем HAWK, которые хотя и устарели, но были модернизированы и уже показывают результат в Украине.

Напомним, что ночью Россия совершила атаку на южные регионы Украины. При этом использовались баллистические ракеты, вероятно, типа "Искандер-М", а также крылатые ракеты, похожие на Х-59.