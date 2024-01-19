Ракети до комплексів БУК — Гетьман розкрив хитрість виробництва

Зенітно-ракетний комплекс БУК. Фото: opk.com.ua

Майор запасу Нацгвардії, військовий експерт Олексій Гетьман заявив, що в Україні є безліч комплексів БУК, до яких не було ракет. Однак, експерт зізнався, до якої хитрості вдалися військові.

Про це Олексій Гетьман розповів в інтерв'ю Українському радіо.

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"У нас був БУКовський комплекс у досить великій кількості. Там не дуже велика дальність — 40-50 км. Це радіолокаційна станція пускової установки. Вони залишилися у великій кількості, а ракет до них не було. Тому вирішили спробувати інші ракети поставити на ці пускові установки і спробувати їх адаптувати, щоб вони були сумісні. Це не так складно було зробити. І ось це було випробувано", — зазначив Гетьман.

Він пояснив, що всі БУКи в Україні перероблять, аби вони послуговувалися іншими ракетами.

"Залучився той же комплекс БУК, що був, тільки замість радянських ракет, які були, можуть використовувати сучасні ракети, які нам постачають наші партнери і які у них є у великій кількості. Це дуже гарна новина. Ми суттєво посилили своє ППО. Таких комплексів багато, а ракет до них нам можуть постачати у великій кількості", — додав Гетьман.

Що відомо про комплекс БУК

Комплекс БУК використовує ракети для ведення протиповітряної оборони. Одна з найбільш розповсюджених ракет, які використовуються в системі БУК — це ракети серії 9М38 та їх модифікації. Вони призначені уражати винищувачі, бомбардувальники, літаки підтримки наземних військ та інші літальні апарати на середніх і великих відстанях.

Як відомо, українська протиповітряна оборона використовує для збиття ворожих повітряних цілей радянські ракетні комплекси Бук-М1. Їх вдалося переобладнати та адаптувати під американські ракети.

Нагадаємо, Гетьман також розповів, що українські захисники активно знищують ворожу військову техніку. За математичними розрахунками спроможностей, відомо, до якого року в росіян закінчаться всі танки.