Ракеты к комплексам БУК — Гетьман раскрыл хитрость производства

Зенитно-ракетный комплекс БУК. Фото: opk.com.ua

Майор запаса Нацгвардии, военный эксперт Алексей Гетьман заявил, что в Украине есть множество комплексов БУК, в которые не было ракет. Однако эксперт признался, к какой хитрости прибегли военные.

Об этом Алексей Гетьман рассказал в интервью Украинскому радио.

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"У нас был БУКовский комплекс в достаточно большом количестве. Там не очень большая дальность — 40-50 км. Это радиолокационная станция пусковой установки. Они остались в большом количестве, а ракет до них не было. Поэтому решили попробовать другие ракеты поставить на эти пусковые установки и попытаться их адаптировать, чтобы они были совместимы. Это не так сложно было сделать. И вот это было испытано", — отметил Гетьман.

Он пояснил, что все БУКи в Украине переработают, чтобы они использовали другие ракеты.

"Привлекся тот же комплекс БУК, который был, только вместо бывших советских ракет могут использовать современные ракеты, которые нам поставляют наши партнеры и которые у них есть в большом количестве. Это очень хорошая новость. Мы существенно усилили свое ПВО. Таких комплексов много, а ракет к ним нам могут поставлять в большом количестве", — добавил Гетьман.

Что известно о комплексе БУК

Комплекс БУК использует ракеты для противовоздушной обороны. Одна из наиболее распространенных ракет, используемых в системе БУК — это ракеты серии 9М38 и их модификации. Они предназначены поражать истребители, бомбардировщики, самолеты поддержки наземных войск и другие летательные аппараты на средних и больших расстояниях.

Как известно, украинская противовоздушная оборона использует для сбивания вражеских воздушных целей советские ракетные комплексы Бук-М1. Их удалось переоборудовать и адаптировать под американские ракеты.

Напомним, Гетьман также рассказал, что украинские защитники активно уничтожают вражескую военную технику. По математическим расчетам способностей известно, к какому году у россиян закончатся все танки.