Стало відомо, де РФ бере розвіддані

Український військовий з біноклем. Фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ застеріг від публікації у соцмережах інформації про діяльність ЗСУ. Заявляється, що користувачі платформ часом несвідомо допомагають окупантам, поширюючи інформацію про діяльність українських захисників. Внаслідок може бути зрив військової операції, загибель українських воїнів і втрата озброєння. Зокрема, спецслужби Росії отримують щонайменше 60% розвідувальних даних через соціальні мережі.

Про це у п’ятницю, 19 січня, заявили у Генштабі ЗСУ.

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"Необдумано поширені фото та відеоматеріали про діяльність Збройних сил України стають для противника одним з основних джерел розвідувальної інформації", — йдеться в заяві.

В Генштабі додали, що автори хайпових повідомлень ризикують отримати кримінальні вироки та опинитися за гратами.

Так, Генштаб закликає не знімати та не поширювати жодної інформації про:

роботу засобів системи ППО;

переміщення та райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки;

арсенали, бази, склади зберігання матеріально-технічних запасів, а також міжнародної матеріально-технічної допомоги;

підприємства, які виготовляють нові види озброєнь, ремонтують техніку, боєприпаси та задовольняють інші військові потреби.

Також там закликали утримуватися від поширення власної "ексклюзивної" інформації щодо перебігу бойових дій або перебігу виконання бойових завдань.

"Не поширюйте таку інформацію на широкий загал до її підтвердження через офіційні джерела", — пише Генеральний штаб ЗСУ.

Інформаційна тиша не дасть змоги ворогу дізнатися плани війська, збереже українські життя та наблизить нашу спільну перемогу.

Нагадаємо, раніше військові "Російського добровольчого корпусу" атакували вантажівку "Урал", яка належала окупантам, у Брянській області Росії. Внаслідок цього серед російських вояків є загиблі та поранені.

Водночас Financial Times заявило, що російські окупанти можуть почати широкомасштабний наступ на території України вже влітку 2024 року. Метою армії РФ, ймовірно, може бути повна окупація Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.