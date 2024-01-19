Де росіяни стали активніше використовувати дрони, — вечірнє зведення Генштабу

Боєць ЗСУ з FPV-дроном. Фото: 501 ОМБП

Українські Збройні сили щоденно завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці. Ба більше, ЗСУ виснажують російську армію вздовж лінії фронту.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Читайте також:

Удари ЗСУ по окупантах

Як зазначається, протягом доби українська військова авіація завдала ударів по одному району зосередження особового складу армії Росії. Водночас підрозділи ракетних військ знищили два артилерійських засоби ворога.

Російська активність по лінії фронту

Протягом цієї доби відбулося 87 боєзіткнень. Ворог завдав один ракетний та 16 авіаударів, здійснив 43 обстріли з важких РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступу не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну розвіддіяльність, обстрілює населені пункти з території Росії. нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили шість атак в районах Синьківки, Петропавлівки, Табаївки та Берестового Харківської області.

На Лиманському напрямку відбито 9 атак біля Тернів Донецької області і 15 атак поблизу Серебрянського лісництва та Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку відбито три атаки поблизу Андріївки та Кліщіївки на Донеччині.

На Авдіївському напрямку нашими відбито 14 атак ворога в районі Авдіївки, і 17 атак південніше. Росіяни використовували авіацію та завдали авіаудару в районі Орлівки Донецької області.

На Мар’їнському напрямку росіяни за підтримки авіації 6 разів безрезультатно намагалися покращити тактичне положення.

На Запорізькому напрямку нашими відбито дві атаки західніше Вербового Запорізької області.

Водночас на Херсонському напрямку ворог обстрілював Херсон, Антонівку, Берегове Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

На лівобережжі Дніпра протягом доби окупанти здійснили дев'ять безрезультатних штурмів позицій ЗСУ.

Джерело: Facebook Генштабу ЗСУ

Джерело: Facebook Генштабу ЗСУ

Джерело: Facebook Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, що раніше військові "Російського добровольчого корпусу" атакували вантажівку "Урал", яка належала окупантам, у Брянській області Росії. Внаслідок цього серед російських вояків є загиблі та поранені.

Водночас Financial Times заявило, що російські окупанти можуть почати широкомасштабний наступ на території України вже влітку 2024 року. Метою армії РФ, ймовірно, може бути повна окупація Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.