Росія готує масштабний наступ — ЗМІ назвали ймовірну дату

Російські окупанти. Ілюстративне фото: росЗМІ

Російські окупанти можуть почати широкомасштабний наступ на території України вже влітку 2024 року. Метою армії РФ, ймовірно, може бути повна окупація Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Про це повідомляє Financial Times.

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Мета Росії в Україні

У виданні йдеться про те, що не виключена спроба захоплення Харкова та Києва.

Своєю чергою американські розвідники вважають, що остаточна мета російського диктатора Володимира Путіна в Україні — захоплення країни та підкорення народу.

Зазначається, що така мета пояснює те, для чого РФ продовжує наступати на сході України на декількох напрямках, особливо навколо Авдіївки та у напрямку Лимана, Куп'янська на північному сході.

Що кажуть західні чиновники про такі дії РФ

За словами одного із західних посадовців, перспективи швидкого прориву з обох сторін у 2024 році є невеликими.

Крім того, у матеріалі Financial Times повідомляється, що ЗСУ після того, як влітку стався невдалий контрнаступ, проводять зміни щодо тактики та переходять до "активної оборони".

Один із західних чиновників каже, що така стратегія показує не тільки утримання ліній оборони, а й шукає слабкі місця у ворога разом з далекими повітряними ударами. Тому така тактика допоможе Україні підвищити рівень своїх сил в 2024 році та підготуватися до наступного, коли контрнаступальна операція буде мати більше шансів.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що не відмовиться від окупованих територій України. За його словами, всі нібито розуміють, що це неможливо.

Своєю чергою мирні жителі західних країн повинні готуватися до "всебічної війни" з Російською Федерацією. За словами очільника військового комітету НАТО Роба Бауера, Збройні сили вже готові до початку можливої війни, проте цивільні теж мають бути готові до ймовірного конфлікту, що вимагатиме значних змін в їхньому житті.