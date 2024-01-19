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Россия готовит масштабное наступление — СМИ назвали вероятную дату

19 января 2024 14:15
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Россия готовит масштабное наступление — СМИ назвали вероятную дату
Российские оккупанты. Иллюстративное фото: росСМИ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российские оккупанты могут начать широкомасштабное наступление на территории Украины уже летом 2024 года. Целью армии РФ, возможно, может быть полная оккупация Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Об этом сообщает Financial Times.

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Цель России в Украине

В издании говорится, что не исключена попытка захвата Харькова и Киева.

В свою очередь, американские разведчики считают, что окончательная цель российского диктатора Владимира Путина в Украине — захват страны и покорение народа.

Отмечается, что такая цель объясняет то, для чего РФ продолжает наступать на востоке Украины по нескольким направлениям, особенно вокруг Авдеевки и в направлении Лимана, Купянска на северо-востоке.

Что говорят западные чиновники о таких действиях РФ

По словам одного из западных чиновников, перспективы быстрого прорыва с обеих сторон в 2024 году невелики.

Кроме того, в материале Financial Times сообщается, что ВСУ после того, как летом произошло неудачное контрнаступление, проводят изменения по тактике и переходят к "активной обороне".

Один из западных чиновников говорит, что такая стратегия показывает не только удержание линий обороны, но и ищет слабые места у врага вместе с дальними воздушными ударами. Поэтому такая тактика поможет Украине повысить уровень своих сил в 2024 году и подготовиться к следующему, когда контрнаступательная операция будет иметь больше шансов.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил, что не откажется от оккупированных территорий Украины. По его словам, все якобы понимают, что это невозможно.

В свою очередь мирные жители западных стран должны готовиться к "всесторонней войне" с Российской Федерацией. По словам главы военного комитета НАТО Роба Бауэра, Вооруженные силы уже готовы к началу возможной войны, однако гражданские тоже должны быть готовы к вероятному конфликту, что потребует значительных изменений в их жизни.

Киев
Харьков
чиновники
армия
оккупанты
война в Украине

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