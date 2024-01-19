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Західна розвідка прогнозує тривалу війну в Україні, — ЗМІ

19 січня 2024 21:05
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Західна розвідка прогнозує тривалу війну в Україні, — ЗМІ
Збройні сили України Фото: Генштаб ЗСУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Західні спецслужби прогнозують, що війна між Росією та Україною триватиме щонайменше ще два роки. При цьому війна затягнеться, незалежно від розвитку подій у політиці США цього року.

Про це пише CNN.

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Західна розвідка прогнозує тривалу війну в Україні

За інформацією, представники американської та європейської розвідки вважають, що військові дії між Росією та Україною затягнуться на значний термін, незалежно від розвитку подій у політиці США цього року.

"Оцінки ситуації різні, проте більшість припущень вказують на продовження військових дій щонайменше на два роки. Цей термін достатній для того, щоб він перекрив перший президентський термін Джо Байдена", — повідомляють джерела, знайомі з розвідувальними даними.

CNN також зазначає, що у неформальних бесідах деякі представники США та Європи висловлюють думку, що війна може тривати до п'яти років.

Внаслыдок цього американські політики, включно з республіканцями, прагнуть забезпечити Україні нове фінансування до президентських виборів у США.

Чи буде контрнаступ ЗСУ

За словами анонімного американського чиновника, Україна у 2024 році зосередиться на зміцненні своєї оборонної промисловості та відновленні військового потенціалу напередодні 2025 року.

Інший анонімний військовий чиновник із США зазначив, що Україна може планувати масштабний контрнаступ проти російських сил у Мелітополі не раніше, ніж через два роки.

Також він уточнив, що українська сторона розглядає 2025 рік як реалістичніший період для початку нового наступу.

Нагадаємо, що колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін спрогнозував, чи західні союзники нашої країни зможуть скоротити військову підтримку цього року. Він наголосив, що зараз у лавах союзників розпочалася стратегічна дискусія з цього приводу.

Крім того, екскомандувач штатом ЗС США в Європі Бен Ходжес заявив, що питання про фінансування американської допомоги Україні може бути вирішене до лютого 2024 року.

США
розвідка
ЗСУ
росіяни
військові
контрнаступ ЗСУ
війна в Україні
Росія

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