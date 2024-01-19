Западная разведка прогнозирует длительную войну в Украине, — СМИ

Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб ВСУ

Западные спецслужбы прогнозируют, что война между Россией и Украиной продлится как минимум еще два года. При этом война затянется вне зависимости от развития событий в политике США в текущем году.

Об этом пишет CNN.

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Согласно информации, представители американской и европейской разведки считают, что военные действия между Россией и Украиной затянутся на значительный срок, вне зависимости от развития событий в политике США в текущем году.

"Оценки ситуации различны, однако большинство предположений указывают на продолжение военных действий минимум на два года. Этот срок достаточен для того, чтобы он перекрыл первый президентский срок Джо Байдена", — сообщают источники, знакомые с разведывательными данными.

CNN также отмечает, что в неформальных беседах некоторые представители США и Европы высказывают мнение, что война может длиться до пяти лет.

В связи с этим американские политики, включая республиканцев, стремятся обеспечить Украине новое финансирование до президентских выборов в США.

Будет ли контрнаступление ВСУ

По словам анонимного американского чиновника, Украина в 2024 году сосредоточится на укреплении своей оборонной промышленности и восстановлении военного потенциала в преддверии 2025 года.

Другой анонимный военный чиновник из США указал, что Украина может планировать масштабное контрнаступление против российских сил в Мелитополе не раньше чем через два года.

Также он уточнил, что украинская сторона рассматривает 2025 год как более реалистичный период для начала нового наступления.

Напомним, что бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин спрогнозировал, смогут ли западные союзники нашей страны сократить военную поддержку в этом году. Он подчеркнул, что сейчас в рядах союзников началась стратегическая дискуссия по этому поводу.

Кроме того, экс-командующий штатом ВС США в Европе Бен Ходжес заявил, что вопрос о финансировании американской помощи Украине может быть решен до февраля 2024 года.