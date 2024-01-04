Заявления Кирилла Буданова о Путине, ВСУ в Крыму, продолжительность войны

Начальник ГУР Кирилл Буданов. Фото: УНИАН

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов на протяжении полномасштабной войны отметился рядом резонансных заявлений и прогнозов — не все из которых оправдались или вообще можно проверить. О самых ярких словах Буданова времен великой войны — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Начало вторжения

Главным прогнозом Кирилла Буданова можно и следует назвать его слова, сказанные еще в ноябре 2021 года. Тогда начальник ГУР в интервью изданию Military Times заявил – Россия начнет великую войну против Украины в конце января или в феврале 2022 года. Как мы все знаем, именно так и произошло — Россия вторглась на территорию нашего государства в феврале прошлого года.

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Кроме того, главный украинский разведчик совершенно правильно спрогнозировал, как начнется эта война — авиационными ударами, артиллерийскими обстрелами, прорывами бронетехники и высадкой десанта. Все это имело место 24 февраля 2022 и в последующие несколько дней.

Ну, и сюда же добавим слова Буданова о том, что вторжение российской армии с территории Беларуси возможно (вспомните, что тогдашнего министра обороны Украины Алексея Резникова такие предположения смешили). При этом генерал-лейтенант оказался прав и в том, что сама Беларусь в войне официального участия не будет участвовать.

Продолжительность войны

В мае 2022 года Кирилл Буданов в интервью изданию "Украинская правда" сделал несколько заявлений, касающихся предстоящего хода событий. Часть из них сбылась, а вот другие – до сих пор не воплотились в жизнь. Речь шла прежде всего о длительности активной фазы военного конфликта, который тогда отнюдь не выглядел многолетним.

Так, Буданов заявил, что с августа начнется новый этап в войне — это будет связано с тем, что до боевых частей ВСУ дойдет западное оружие. Отметим, что примерно в этот период, в начале сентября, началось знаменитое харьковское контрнаступление, благодаря которому оккупированная территория Харьковской области была почти полностью освобождена от российских оккупантов.

А вот дальше прогноз Буданова оказался ложным. Он, напомним, заявил тогда, что активные действия на фронте должны снизиться фактически до нуля примерно в конце 2022 года. Как мы знаем, именно в ту зиму началась одна из самых кровавых битв нынешней войны — битва за Бахмут.

Кроме того, начальник Главного управления разведки отметил, что у России хватит ресурсов на полномасштабную войну всего на 12 месяцев.

Итак, с переломным моментом в конце лета 2022 года Буданов оказался правым, а вот дальнейшее течение войны точно спрогнозировать не сумел. А ожидавшие завершения российско-украинского военного конфликта в масштабе полномасштабной войны уже в начале 2023 года были разочарованы.

Болезнь Владимира Путина

Одной из самых популярных тем в украинском обществе является гипотетическая болезнь российского диктатора Владимира Путина и его близкая смерть. В этой истории Кирилл Буданов также активно участвовал. В интервью целому ряду западных СМИ начальник Главного управления разведки МОУ, скажем в январе и мае 2023 года, заявлял, что президент России тяжело болен.

По словам Буданова, у Путина диагностировали какую-либо из форм рака. И смерть российского тирана может случиться очень быстро. Кроме того, в одном из интервью, изданию Yahoo News, Буданов напомнил, что он еще в 2021 году говорил о путинской болезни — эта ремарка появилась потому, что в конце 2022 о возможных проблемах Владимира Путина со здоровьем начали писать западные СМИ.

Конечно, проверить достоверность этой информации сейчас невозможно. Более того, сторонники персоны Буданова заявляют, что это такая попытка со стороны ГУР расшатать кремлевскую лодку и под предлогом близкого разделения властей рассорить путинское окружение между собой.

Помимо болезни Путина заявления начальника ГУР касались и возможных двойников российского президента. Впрочем, об этом явлении говорят давно — и традиционно без каких-либо серьезных доказательств. Так что проверить наличие точных копий российского диктатора также невозможно, по крайней мере, сейчас.

Ни тьмы, ни протестов

Осенью 2022-го, когда в Украине и России начались два совершенно разных процесса, Кирилл Буданов дал точную оценку их перспективам. Относительно Украины — тогда именно россияне начали массовые ракетные удары по объектам энергоинфраструктуры, а в России Путин объявил частичную мобилизацию.

Так вот начальник ГУР заявил, что никаких масштабных протестов против войны в России не будет. Даже, несмотря на мобилизацию. До сих пор мы видим, что россияне, хоть и недовольны уничтожением своих родных на полях Украины, так и не смогли или не захотели оппонировать кремлевскому режиму.

А в Украине, как и прогнозировал Буданов, массированные ракетные обстрелы не обернулись тотальным блэкаутом. Главный разведчик Украины тогда отмечал, что будут осложнения и проблемы, но до катастрофы дело не дойдет. И мы действительно пережили зимние атаки страны-агрессора на энергосистему без каких-либо мощных катаклизмов — вроде возможной эвакуации всех жителей столицы, о чем говорили осенью 2022-го некоторые чиновники.

ВСУ в Крыму

Еще одним заявлением Кирилла Буданова, которое вдохновляло некоторое время украинское общество, были слова о том, что Вооруженные силы Украины зайдут на территорию Крымского полуострова до конца весны 2023 года. Впервые об этом начальник ГУР заявил еще осенью 2022-го, после успешного слобожанского контрнаступления, именно тогда, когда начали появляться слухи о грядущем большом контрнаступлении ВСУ-2023.

Позже Буданов несколько раз упоминал свой прогноз, и чем ближе ко дню Х были его комментарии, тем взвешеннее были слова главного разведчика Украины. Когда же этого не произошло — ни до Крыма, ни даже до Мелитополя украинская армия не дошла до сих пор, — генерал-лейтенант ВСУ объяснил, почему Силы обороны Украины не достигли Крыма.

По словам Буданова, его тогдашний прогноз брался не из воздуха, а был основан на определенных данных из театра военных действий, на прогнозах военной и экономической составляющей России и других факторах. Начальник ГУР подчеркнул, что реальность на поле боя оказалась не такой, как ожидалось, поэтому ВСУ просто отстают от графика, согласно которому должны были уже зайти на оккупированный еще с 2014 года Крымский полуостров.

Так что нельзя сказать, что Кирилл Буданов в этом случае не угадал — скорее речь идет о том, что расчеты, которыми он руководствовался, оказались неточные по разным причинам.