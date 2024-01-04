Заяви Кирила Буданова про Путіна, ЗСУ в Криму, тривалість війни

Начальник ГУР Кирило Буданов. Фото: УНІАН

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов протягом повномасштабної війни відзначився низкою резонансних заяв і прогнозів – не усі з яких справдилися чи взагалі можливо перевірити. Про найяскравіші слова Буданова часів великої війни — у матеріалі Новини.LIVE.

Початок вторгнення

Головним прогнозом Кирила Буданова можна і треба назвати його слова, сказані ще у листопаді 2021 року. Тоді начальник ГУР у інтерв’ю виданню Military Times заявив — Росія розпочне велику війну проти України в кінці січня чи у лютому 2022 року. Як ми усі знаємо, саме так і сталося — Росія вторглася на територію нашої держави у лютому позаминулого року.

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Крім того, головний український розвідник абсолютно правильно спрогнозував, як розпочнеться ця війна — авіаційними ударами, артилерійськими обстрілами, проривами бронетехніки і висадкою десанту. Усе це мало місце 24 лютого 2022 року та у наступні кілька днів.

Ну, і сюди ж додамо слова Буданова про те, що вторгнення російської армії з території Білорусі є можливим (згадайте, що тодішнього міністра оборони України Олексія Резнікова такі припущення смішили). При цьому генерал-лейтенант виявився правим і в тому, що сама Білорусь у війні офіційної участі брати не буде.

Тривалість війни

У травні 2022 року Кирило Буданов у інтерв’ю виданню "Українська правда" зробив кілька заяв, що стосувалися майбутнього перебігу подій. Частина з них справдилася, а от інші – досі не втілилися у життя. Йшлося перш за все про тривалість активної фази військового конфлікту, який тоді аж ніяк не виглядав багаторічним.

Так, Буданов заявив, що з серпня розпочнеться новий етап у війні — це буде пов’язано із тим, що до бойових частин ЗСУ дійде західна зброя. Відзначимо, що приблизно у цей період, на початку вересня, розпочався знаменитий харківський контрнаступ, завдяки якому окупована територія Харківської області була майже повністю звільнена від російських окупантів.

А от далі прогноз Буданова виявився хибним. Він, нагадаємо, заявив тоді, що активні дії на фронті мають зменшитися фактично до нуля приблизно у кінці 2022 року. Як ми знаємо, саме тієї зими розпочалася одна із найкривавіших битв нинішньої війни — битва за Бахмут.

Крім того, начальник Головного управління розвідки зазначив, що у Росії вистачить ресурсів на повномасштабну війну лише на 12 місяців.

Отже, з переламним моментом в кінці літа 2022 року Буданов виявився правим, а от подальший перебіг війни точно спрогнозувати не зумів. А ті, хто очікував завершення російсько-українського військового конфлікту у масштабі повномасштабної війни уже на початку 2023 року — були розчаровані.

Хвороба Володимира Путіна

Однією із найпопулярніших тем в українському суспільстві є гіпотетична хвороба російського диктатора Володимира Путіна і його близька смерть. У цій історії Кирило Буданов також взяв активну участь. У інтерв’ю цілій низці західних ЗМІ начальник Головного управління розвідки МОУ, скажімо у січні та травні 2023 року, заявляв, що президент Росії важко хворий.

За словами Буданова, у Путіна діагностували якусь із форм раку. І смерть російського тирана може трапитися дуже швидко. Крім того, у одному із інтерв’ю, виданню Yahoo News, Буданов нагадав, що він ще 2021 року говорив про путінську хворобу — ця ремарка з’явилася тому, що в кінці 2022-го про можливі проблеми Володимира Путіна зі здоров’ям почали писати західні ЗМІ.

Звісно ж, перевірити достовірність цієї інформації зараз не є можливим. Ба більше, прихильники персони Буданова заявляють, що це така спроба з боку ГУР розхитати кремлівський човен і під приводом близького поділу влади розсварити путінське оточення між собою.

Крім хвороби Путіна, заяви начальника ГУР стосувалися і можливих двійників російського президента. Втім, про це явище говорять давно — і традиційно без якихось серйозних доказів. Тож перевірити наявність точних копій російського диктатора також неможливо, принаймні, зараз.

Ні темряви, ні протестів

Восени 2022-го, коли в Україні та Росії розпочалися два цілком різні процеси, Кирило Буданов дав точну оцінку їхнім перспективах. Щодо України — тоді саме росіяни почали масові ракетні удари по об’єктах енергоінфраструктури, а в Росії Путін оголосив часткову мобілізацію.

Так от, начальник ГУР заявив, що жодних масштабних протестів проти війни в Росії не буде. Навіть попри мобілізацію. І досі ми бачимо, що росіяни, хоч і незадоволені знищенням своїх рідних на полях України, так і не змогли чи не захотіли опонувати кремлівському режиму.

А в Україні, як і прогнозував Буданов, масовані ракетні обстріли не обернулися тотальним блекаутом. Головний розвідник України тоді наголошував, що будуть ускладнення і проблеми, але до катастрофи справа не дійде. І ми справді пережили зимові атаки країни-агресора на енергосистему без якихось потужних катаклізмів — на кшталт можливої евакуації усіх мешканців столиці, про що говорили восени 2022-го деякі чиновники.

ЗСУ в Криму

Ще однією заявою Кирила Буданова, яка деякий час надихала українське суспільство, були слова про те, що Збройні сили України зайдуть на територію Кримського півострову до кінця весни 2023 року. Уперше про це начальник ГУР заявив ще восени 2022-го, після успішного слобожанського контрнаступу, саме тоді, коли почали з’являтися чутки про майбутній великий контрнаступ ЗСУ-2023.

Пізніше Буданов кілька разів згадував про свій прогноз, і чим ближче до дня Х були його коментарі, тим виваженішими були слова головного розвідника України. Коли ж цього не сталося — ні до Криму, ні навіть до Мелітополя українська армія не дійшла і досі, — генерал-лейтенант ЗСУ пояснив, чому Сили оборони України не досягли Криму.

За словами Буданова, його тодішній прогноз брався не з повітря, а був заснований на певних даних з театру воєнних дій, на прогнозах щодо військової та економічної складової Росії та інших факторах. Начальник ГУР підкреслив, що реальність на полі бою виявилася не такою, як очікувалося — тому ЗСУ просто відстають від графіку, згідно із яким мали уже зайти на окупований ще з 2014 року Кримський півострів.

Тож не можна сказати, що Кирило Буданов у цьому випадку не вгадав — радше йдеться про те, що розрахунки, яким він керувався, виявилися неточними з різних причин.