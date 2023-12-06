Помста близько — Буданов звернувся до військових у День ЗСУ

Голова ГУР Кирило Буданов. Фото: Армія Inform

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов звернувся до всіх військових з нагоди Дня Збройних сил України. Він відмітив, що наші мужні воїни з перших днів війни разом стали на захист нашої державності, зламавши неоімперіалістичні плани окупантів.

Відповідне звернення опубліковано у соцмережах.

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Буданов наголосив, що Збройні сили України сьогодні є сучасними, динамічними, здатними швидко трансформуватися в умовах кривавої, жорстокої війни та готовими до будь-яких загрозливих сценаріїв кремлівських окупантів.

Він нагадав, як з перших днів війни ми разом стали на захист нашої державності, зламавши неоімперіалістичні плани росіян загнати український народ у рабство й поневолення.

"Ми нещадно нищимо ворогів, мужньо й самовіддано б’ємося за свою незалежність, відвойовуючи кожен клаптик рідної землі. Ми помстимося за українців, які загинули від рук нелюдів, за наших побратимів, які боролися до останнього подиху, за дітей, у яких війна забрала дитинство. Ми знищимо окупантів, а військові та політичні злочинці будуть притягнуті до справедливої відповідальності", — заявив начальник ГУР.

Він додав, що протягом усіх періодів історії — від Середньовіччя до сьогодення — Росія зазнавала багато поразок від різних країн, але цією війною "путінська Росія підписала собі смертний вирок".

"Ще Богдан Хмельницький казав, що правда, гніт і неволя викликають сувору помсту з боку справедливості, щоб Божі постанови проявлялись у всьому на очах живих людей. Тому помста близько", — підкреслив Буданов.

Нагадаємо, що з Днем Збройних сил України бійців привітав також Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Окрім того, до військових звернувся президент Володимир Зеленський та показав щемливі кадри бійців з фронту.