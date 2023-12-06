День сильних та сміливих — привітання Зеленського до Дня ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський

З нагоди Дня Збройних сил України, який кожного року святкують 6 грудня, Президент України Володимир Зеленський привітав усіх військових та подякував за оборону. Він наголосив, що цей день сильних та сміливих людей, які ризикують своїм життя задля України.

Відповідне звернення глава держави опублікував у своїх соцмережах.

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