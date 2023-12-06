День сильных и смелых — поздравление Зеленского ко Дню ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

По случаю Дня Вооруженных сил Украины, который ежегодно празднуют 6 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех военных и поблагодарил за оборону. Он отметил, что это день сильных и смелых людей, рискующих своей жизнью ради Украины.

Соответствующее обращение глава государства опубликовал в своих соцсетях.

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Сегодня, 6 декабря, в День Вооруженных сил Украины Владимир Зеленский записал видеопоздравление для наших защитников и защитниц, идя с Банковой на Европейскую площадь, где планирует почтить память погибших защитников.

"День Вооруженных сил Украины — это день сильных, день смелых, день несгибаемых мужчин, женщин, воинов, всех Героев, кто продолжает защищать государство. Это день всех, кто отдал свою собственную жизнь, чтобы не отдать Украину", — подчеркнул президент.

Он добавил, что страх проиграл и теперь об украинцах услышал весь мир. Кроме того, глава государства напомнил первый день войны и подчеркнул, как было тяжело тогда, но не стыдно теперь.

"Мы защищаем свое, защищаем наше и сегодня имеем возможность жить, работать в своих городах, ходить по нашим улицам, и не Кирова, кстати, а по улицам Грушевского. Несмотря на то, что во многих городах стоят блокпосты, противотанковые ежи и другие укрепления, все же это не чужие шакалы", — подчеркнул Зеленский.

Президент также поблагодарил все бригады, все рода войск, всех, кто воюет на юге, востоке, севере и по всей Украине и защищает наши регионы.

"Мы крепкие, мы стена, мы стоим, чтобы защитить нашу землю и людей, чтобы одержать победу. Слава всем нашим воинам! Слава нашим Вооруженным силам! Слава Украине", — сказал глава государства.

Напомним, что с Днем Вооруженных сил Украины бойцов поздравил также Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.