Месть близко — Буданов обратился к военным в День ВСУ

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: Армия Inform

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов обратился ко всем военным по случаю Дня Вооруженных Сил Украины. Он отметил, что наши мужественные воины с первых дней войны вместе встали на защиту нашей государственности, сломав неоимпериалистические планы оккупантов.

Соответствующее обращение опубликовано в соцсетях.

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Буданов подчеркнул, что Вооруженные силы Украины сегодня современны, динамичны, способны быстро трансформироваться в условиях кровавой, жестокой войны и готовы к любым угрожающим сценариям кремлевских оккупантов.

Он напомнил, как с первых дней войны мы вместе встали на защиту нашей государственности, сломав неоимпериалистические планы россиян загнать украинский народ в рабство и порабощение.

"Мы беспощадно уничтожаем врагов, мужественно и самоотверженно бьемся за свою независимость, отвоевывая каждый клочок родной земли. Мы отомстим за украинцев, погибших от рук извергов, за наших собратьев, боровшихся до последнего дыхания, за детей, у которых война забрала детство. Мы уничтожим оккупантов, а военные и политические преступники будут привлечены к справедливой ответственности", — заявил начальник ГУР.

Он добавил, что на протяжении всех периодов истории — от Средневековья до настоящего — Россия терпела много поражений от разных стран, но этой войной "путинская Россия подписала себе смертный приговор".

"Еще Богдан Хмельницкий говорил, что правда, фитиль и неволя вызывают суровую месть со стороны справедливости, чтобы Божьи постановления проявлялись во всем на глазах живых людей. Поэтому месть близка", — подчеркнул Буданов.

Напомним, что с Днем Вооруженных сил Украины бойцов поздравил также Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Кроме того, к военным обратился президент Владимир Зеленский и показал щемящие кадры бойцов с фронта.