Где россияне стали активнее использовать дроны, — вечерняя сводка Генштаба

Боец ВСУ с FPV-дроном. Фото: 501 ОМБП

Украинские Вооруженные силы ежедневно наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике. Более того, ВСУ истощают российскую армию вдоль линии фронта.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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Удары ВСУ по оккупантам

Как отмечается, в течение суток украинская военная авиация нанесла удары по одному району сосредоточения личного состава армии России. В то же время подразделения ракетных войск уничтожили два артиллерийских средства врага.

Российская активность по линии фронта

За эти сутки произошло 87 боестолкновений. Враг нанес один ракетный и 16 авиаударов, совершил 43 обстрела из тяжелых РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступления не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную разведдеятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

На Купянском направлении ВСУ отразили шесть атак в районах Синьковки, Петропавловки, Табаевки и Берестового Харьковской области.

На Лиманском направлении отбиты 9 атак возле Тернов Донецкой области и 15 атак вблизи Серебрянского лесничества и Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении отбиты три атаки вблизи Андреевки и Клещеевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении отражены 14 атак врага в районе Авдеевки, и 17 атак южнее. Россияне использовали авиацию и нанесли авиаудар в районе Орловки Донецкой области.

На Марьинском направлении россияне при поддержке авиации 6 раз безрезультатно пытались улучшить тактическое положение.

На Запорожском направлении отражены две атаки западнее Вербового Запорожской области.

В то же время на Херсонском направлении враг обстреливал Херсон, Антоновку, Береговое Херсонской области и Очаков Николаевской области.

На левобережье Днепра в течение суток оккупанты совершили девять безрезультатных штурмов позиций ВСУ.

Источник: Facebook Генштаба ВСУ

Источник: Facebook Генштаба ВСУ

Источник: Facebook Генштаба ВСУ

Напомним, что ранее военные "Русского добровольческого корпуса" атаковали принадлежавший оккупантам грузовик "Урал" в Брянской области России. В результате среди российских солдат есть погибшие и раненые.

В то же время Financial Times заявило, что российские оккупанты могут начать широкомасштабное наступление на территории Украины уже летом 2024 года. Целью армии РФ, возможно, может быть полная оккупация Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.