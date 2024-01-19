Где россияне стали активнее использовать дроны, — вечерняя сводка Генштаба
Украинские Вооруженные силы ежедневно наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике. Более того, ВСУ истощают российскую армию вдоль линии фронта.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
Удары ВСУ по оккупантам
Как отмечается, в течение суток украинская военная авиация нанесла удары по одному району сосредоточения личного состава армии России. В то же время подразделения ракетных войск уничтожили два артиллерийских средства врага.
Российская активность по линии фронта
За эти сутки произошло 87 боестолкновений. Враг нанес один ракетный и 16 авиаударов, совершил 43 обстрела из тяжелых РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступления не обнаружено.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную разведдеятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.
На Купянском направлении ВСУ отразили шесть атак в районах Синьковки, Петропавловки, Табаевки и Берестового Харьковской области.
На Лиманском направлении отбиты 9 атак возле Тернов Донецкой области и 15 атак вблизи Серебрянского лесничества и Белогоровки Луганской области.
На Бахмутском направлении отбиты три атаки вблизи Андреевки и Клещеевки Донецкой области.
На Авдеевском направлении отражены 14 атак врага в районе Авдеевки, и 17 атак южнее. Россияне использовали авиацию и нанесли авиаудар в районе Орловки Донецкой области.
На Марьинском направлении россияне при поддержке авиации 6 раз безрезультатно пытались улучшить тактическое положение.
На Запорожском направлении отражены две атаки западнее Вербового Запорожской области.
В то же время на Херсонском направлении враг обстреливал Херсон, Антоновку, Береговое Херсонской области и Очаков Николаевской области.
На левобережье Днепра в течение суток оккупанты совершили девять безрезультатных штурмов позиций ВСУ.
Напомним, что ранее военные "Русского добровольческого корпуса" атаковали принадлежавший оккупантам грузовик "Урал" в Брянской области России. В результате среди российских солдат есть погибшие и раненые.
В то же время Financial Times заявило, что российские оккупанты могут начать широкомасштабное наступление на территории Украины уже летом 2024 года. Целью армии РФ, возможно, может быть полная оккупация Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
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