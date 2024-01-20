Стало известно, где РФ берет разведданные

Украинский военный с биноклем. Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ предостерег от публикации в соцсетях информации о деятельности ВСУ. Заявляется, что пользователи платформ иногда бессознательно помогают оккупантам, распространяя информацию о деятельности украинских защитников. В результате может быть срыв военной операции, гибель украинских воинов и потеря вооружения. В частности, спецслужбы России получают не менее 60% разведывательных данных по социальным сетям.

Об этом в пятницу, 19 января, заявили в Генштабе ВСУ.

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"Необдуманно распространенные фото и видеоматериалы о деятельности Вооруженных сил Украины становятся для противника одним из основных источников разведывательной информации", — говорится в заявлении.

В Генштабе добавили, что авторы хайповых сообщений рискуют получить уголовные приговоры и оказаться за решеткой.

Так, Генштаб призывает не снимать и не распространять никакую информацию о:

работу средств системы ПВО;

перемещение и районы сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники;

арсеналы, базы, склады хранения материально-технических запасов, как и международной материально-технической помощи;

предприятия, которые производят новые виды вооружений, ремонтируют технику, боеприпасы и удовлетворяют другие военные нужды.

Также там призывали воздерживаться от распространения собственной "эксклюзивной" информации о ходе боевых действий или ходе выполнения боевых задач.

"Не распространяйте такую информацию на широкую общественность до ее подтверждения через официальные источники", — пишет Генеральный штаб ВСУ.

Информационная тишина не позволит врагу узнать планы войска, сохранит украинские жизни и приблизит нашу общую победу.

Напомним, ранее военные "Русского добровольческого корпуса" атаковали принадлежавший оккупантам грузовик "Урал" в Брянской области России. В результате среди российских воинов есть погибшие и раненые.

В то же время Financial Times заявило, что российские кафиры могут начать широкомасштабное наступление на территории Украины уже летом 2024 года. Целью армии РФ, возможно, может быть полная оккупация Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.