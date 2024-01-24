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Российские военные копируют украинскую тактику использования инженерных войск

24 января 2024 00:06
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Российские военные копируют украинскую тактику использования инженерных войск
Российская инженерная машина. Фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Армия России копирует украинскую тактику использования инженерных войск. Ранее ее использовали ВСУ, но прорвать российскую оборону не смогли.

Об этом сообщают росСМИ.

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Оккупанты копируют тактику у ВСУ

По информации издания "Агентство.Новости", до конца года российские саперы получат бронированные машины, предназначенные для уничтожения минных полей и разрушения укреплений любой сложности. В командовании оккупантов считают, что таким образом они смогут прорывать любые противотанковые заграждения.

Эту тактику по предварительной информации использовали оккупационные штурмовые отряды "Шторм" и "Шторм Z", поэтому в Минобороны РФ решили масштабировать этот опыт.

Но, как отмечается, там проигнорировали использование инженерных машин украинскими военными во время контрнаступления в Запорожской области, когда под Роботино ВСУ использовали инженерные машины Wisent 1 MC, из-за чего были уязвимы для российских дронов и артиллерии из-за малой скорости.

Напомним, что ранее в Генштабе ВСУ предостерегли публикацию в соцсетях информации о деятельности ВСУ. Заявляется, что пользователи платформ иногда бессознательно помогают оккупантам, распространяя информацию о деятельности украинских защитников. Также недавно стало известно, что РФ впервые ударила по Украине четырехтонной противокорабельной ракетой П-35.

ВСУ
Украина
мины
война в Украине
Россия

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