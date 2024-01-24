Российские военные копируют украинскую тактику использования инженерных войск
Армия России копирует украинскую тактику использования инженерных войск. Ранее ее использовали ВСУ, но прорвать российскую оборону не смогли.
Об этом сообщают росСМИ.
Оккупанты копируют тактику у ВСУ
По информации издания "Агентство.Новости", до конца года российские саперы получат бронированные машины, предназначенные для уничтожения минных полей и разрушения укреплений любой сложности. В командовании оккупантов считают, что таким образом они смогут прорывать любые противотанковые заграждения.
Эту тактику по предварительной информации использовали оккупационные штурмовые отряды "Шторм" и "Шторм Z", поэтому в Минобороны РФ решили масштабировать этот опыт.
Но, как отмечается, там проигнорировали использование инженерных машин украинскими военными во время контрнаступления в Запорожской области, когда под Роботино ВСУ использовали инженерные машины Wisent 1 MC, из-за чего были уязвимы для российских дронов и артиллерии из-за малой скорости.
Напомним, что ранее в Генштабе ВСУ предостерегли публикацию в соцсетях информации о деятельности ВСУ. Заявляется, что пользователи платформ иногда бессознательно помогают оккупантам, распространяя информацию о деятельности украинских защитников. Также недавно стало известно, что РФ впервые ударила по Украине четырехтонной противокорабельной ракетой П-35.
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