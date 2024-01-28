Зеленский опубликовал новые фотографии храбрых украинских военных

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новые фото храбрых военных, которые защищают страну от российских оккупантов. Он назвал их украинской силой.

Фото Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале.

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Украинские военные на передовой

"Наши воины на передовой — каждый и каждая, кто на боевых постах, на боевых задачах, кто сейчас в бою. Все, кто помогает, работает, волонтерит, тренирует, спасает раненых. Всем максимальная благодарность!" — подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что все они — это украинская сила.

Напомним, российские оккупанты все чаще стали применять дроны разных типов в полосе ответственности ОСУВ "Таврия". Она включает Авдеевское, Марьинское, Шахтерское и Запорожское направления. За минувшие сутки бойцы ВСУ ликвидировали или нейтрализовали около 200 вражеских беспилотников.

Также мы писали, что украинские военные продвинулись на Запорожском направлении. Это произошло западнее Вербового.

Добавим, ежедневно украинские военные эффектно уничтожают российских оккупантов и вражескую технику. Так, им удалось успешно ликвидировать снайпера из элитного подразделения армии РФ.