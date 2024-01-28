Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Зеленский опубликовал новые фотографии храбрых украинских военных arrow

Зеленский опубликовал новые фотографии храбрых украинских военных

28 января 2024 13:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский опубликовал новые фотографии храбрых украинских военных
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новые фото храбрых военных, которые защищают страну от российских оккупантов. Он назвал их украинской силой.

Фото Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Украинские военные на передовой

"Наши воины на передовой — каждый и каждая, кто на боевых постах, на боевых задачах, кто сейчас в бою. Все, кто помогает, работает, волонтерит, тренирует, спасает раненых. Всем максимальная благодарность!" — подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что все они — это украинская сила.

Напомним, российские оккупанты все чаще стали применять дроны разных типов в полосе ответственности ОСУВ "Таврия". Она включает Авдеевское, Марьинское, Шахтерское и Запорожское направления. За минувшие сутки бойцы ВСУ ликвидировали или нейтрализовали около 200 вражеских беспилотников.

Также мы писали, что украинские военные продвинулись на Запорожском направлении. Это произошло западнее Вербового.

Добавим, ежедневно украинские военные эффектно уничтожают российских оккупантов и вражескую технику. Так, им удалось успешно ликвидировать снайпера из элитного подразделения армии РФ.

Владимир Зеленский
война
ВСУ
украинцы
Украина
президент

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

Актуальное по теме