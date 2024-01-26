Сили оборони просунулися на Запорізькому напрямку
Українські військові просунулися на Запорізькому напрямку. Це сталося західніше Вербового.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
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"На Запорізькому напрямку Сили Оборони України просунулися західніше Вербового", — розповів Федоров.
До того ж Сили оборони відбили три атаки російських окупантів південно-східніше Роботиного.
Нагадаємо, щодня українські військові ефектно знищують російських окупантів та ворожу техніку. Так, їм вдалося успішно ліквідувати снайпера з елітного підрозділу армії РФ.
Також ми писали, що Франція для вдосконалення артсистеми України передала додаткові РСЗВ М270 LRU, що являють собою аналог американської РСЗВ HIMARS. Це стало можливим в межах коаліції "артилерія для України", що дозволило збільшити загальну кількість французьких систем до шести.
Додамо, бійці Збройних сил України ліквідували у Кринках, що на Херсонщині, білоруського лейтенанта Дениса Лазарєва, який воював у складі російської армії. Загарбник штурмував Кринки у складі 328-го полку новоствореної 104-ї десантно-штурмової дивізії окупантів.
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