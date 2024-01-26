Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Силы обороны продвинулись на Запорожском направлении arrow

Силы обороны продвинулись на Запорожском направлении

26 января 2024 09:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Силы обороны продвинулись на Запорожском направлении
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские военные продвинулись на Запорожском направлении. Это произошло западнее Вербового.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Читайте также:

Успехи ВСУ на фронте

"На Запорожском направлении Силы обороны Украины продвинулись западнее Вербового", — рассказал Федоров.

null
Карта боевых действий. Фото: DeepState

К тому же Силы обороны отбили три атаки российских оккупантов юго-восточнее Работино.

null
Пост Федорова. Фото: скриншот

Напомним, ежедневно украинские военные эффектно уничтожают российских оккупантов и вражескую технику. Так, им удалось успешно ликвидировать снайпера из элитного подразделения армии РФ.

Также мы писали, что Франция для усовершенствования артсистемы Украины передала дополнительные РСЗО М270 LRU, являющие собой аналог американской РСЗО HIMARS. Это стало возможным в рамках коалиции "Артиллерия для Украины", что позволило увеличить общее количество французских систем до шести.

Добавим, бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали в Крынках Херсонской области белорусского лейтенанта Дениса Лазарева, который воевал в составе российской армии. Захватчик штурмовал Крынки в составе 328-го полка вновь созданной 104-й десантно-штурмовой дивизии оккупантов.

война
ВСУ
Запорожье
Украина
Запорожская область
Иван Федоров

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

18 января 2024

06:10 От пенсии отберут 20-50% — кто из украинцев может потерять выплаты

Актуальное по теме