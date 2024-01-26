Силы обороны продвинулись на Запорожском направлении

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные продвинулись на Запорожском направлении. Это произошло западнее Вербового.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

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"На Запорожском направлении Силы обороны Украины продвинулись западнее Вербового", — рассказал Федоров.

Карта боевых действий. Фото: DeepState

К тому же Силы обороны отбили три атаки российских оккупантов юго-восточнее Работино.

Пост Федорова. Фото: скриншот

Напомним, ежедневно украинские военные эффектно уничтожают российских оккупантов и вражескую технику. Так, им удалось успешно ликвидировать снайпера из элитного подразделения армии РФ.

Также мы писали, что Франция для усовершенствования артсистемы Украины передала дополнительные РСЗО М270 LRU, являющие собой аналог американской РСЗО HIMARS. Это стало возможным в рамках коалиции "Артиллерия для Украины", что позволило увеличить общее количество французских систем до шести.

Добавим, бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали в Крынках Херсонской области белорусского лейтенанта Дениса Лазарева, который воевал в составе российской армии. Захватчик штурмовал Крынки в составе 328-го полка вновь созданной 104-й десантно-штурмовой дивизии оккупантов.