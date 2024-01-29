Можливий вихід ЗСУ із Авдіївки: коментар Чернєва

ЗСУ. Фото: FB/Генштаб

Найважча ситуація на фронті наразі спостерігається на Авдіївському та Куп'янському напрямках. Ворог намагається взяти Авдіївку методом м'ясних штурмів, як це було у Бахмуті торік.

ЗСУ намагаються втримати наші міста, але не будь-якою ціною. І якщо ворог притискає, то задля збереження нашого особового складу, ми можемо відійти.

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Про це в інтерв`ю Новини.LIVE сказав член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

За його словами, через скорочення допомоги від партнерів, лінію фронту стає утримувати все складніше і складніше.

Росіяни розуміють цю ситуацію і намагаються тиснути. Важка ситуація на Авдіївському та Куп'янському напрямках. Проте значних успіхів ворог не має і так і не зміг пробити оборону ЗСУ.

Чернєв також додав, що росіяни використовують в Авдіївці тактику випаленої землі, як це було у Бахмуті. Місто намагаються взяти хвилями методом м'ясних штурмів, тому їхні втрати просто шалені.

"Росія взагалі не рахує своїх людей. І на жаль, поступово десь їм щось вдається взяти. Але їхні умовні успіхи досить обмежені. Ми намагаємось втримати наші міста, але не будь-якою ціною. Якщо ворог притискає, то задля збереження нашого особового складу, ми можемо відійти. І Авдіївка тут не стратегічний пункт, який дасть їм дорогу на інші наші міста", — відзначив депутат.

На його думку, намагаючись взяти Авдіївку, РФ хоче відтіснити ЗСУ від Донецька. Адже Авдіївка — ворота на це місто, але точно не стратегічний пункт.

Нагадаємо, за словами аналітика проекту "DeepState" Роман Погорілий, війська ЗСУ вийшли з села Веселе в районі Авдіївки на Донеччині.

Причиною стала значна перевага окупантів за чисельністю та проблеми з евакуацією поранених. Однак в цілому для фронту це не стане великим "провалом".