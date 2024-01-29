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ВСУ могут выйти из Авдеевки: депутат назвал условие

29 января 2024 03:13
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Возможный выход ВСУ из Авдеевки: комментарий Чернова
ВСУ. Фото: FB/Генштаб
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Самая тяжелая ситуация на фронте наблюдается на Авдеевском и Купянском направлениях. Враг пытается взять Авдеевку методом мясных штурмов, как это было в Бахмуте в прошлом году.

ВСУ пытаются удержать наши города, но не любой ценой. И если враг прижимает, то, чтобы сохранить наш личный состав, мы можем отойти.

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Об этом в интервью Новии.LIVE сказал член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

По его словам, из-за сокращения помощи от партнеров, линию фронта становится удерживать все сложнее и сложнее.

Россияне понимают эту ситуацию и пытаются давить. Труднее всего на Авдеевском и Купянском направлениях. Однако значительных успехов враг не имеет и так и не смог пробить оборону ВСУ.

Чернев также добавил, что россияне используют в Авдеевке тактику выжженной земли, как это было в Бахмуте. Город пытаются взять волнами методом мясных штурмов, поэтому их потери просто безумны.

"Россия вообще не считает своих людей. И к сожалению, постепенно где-то им что-то удается взять. Но их условные успехи достаточно ограничены. Мы стараемся удержать наши города, но не любой ценой. Если враг прижимает, то для сохранения нашего личного состава, мы можем отойти. И Авдеевка тут не стратегический пункт, который даст им дорогу на другие наши города", — отметил депутат.

По его мнению, пытаясь взять Авдеевку, РФ хочет оттеснить ВСУ от Донецка. Ведь Авдеевка – ворота на этот город, но точно не стратегический пункт.

Напомним, по словам аналитика проекта "DeepState" Роман Погорелый, войска ВСУ вышли из села Веселое в районе Авдеевки Донецкой области.

Причиной стало значительное преимущество окупантов по численности и проблемы с эвакуацией раненых. Однако в целом для фронта это не станет большим "провалом".

Донбасс
российские войска
ВСУ
Авдеевка
война в Украине

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