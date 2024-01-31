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ВСУ захватили утраченные позиции вблизи Горловки — карты тяжелых боев от ISW

31 января 2024 07:38
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
ВСУ захватили утраченные позиции вблизи Горловки — карты тяжелых боев от ISW
Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Stringer
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Недавно украинские военные захватили несколько утраченных позиций вблизи Горловки Донецкой области. Кроме того, тяжелые бои продолжаются на Авдеевском направлении.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Аналитики рассказали, что украинские военные восстановили утраченные позиции северо-западнее Горловки. На видео с геолокацией, опубликованном 29 января, видно, как Силы обороны атакуют и захватывают несколько позиций примерно в трех километрах северо-западнее Горловки.

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Карта боевых действий. Фото: ISW

Кроме того, отмечается, что 30 января позиционные боевые действия продолжались вблизи Авдеевки, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было. В ISW говорят, что о ситуации на этом участке фронта есть разная информация. К примеру, несколько российских источников утверждали, что украинские войска в течение последних нескольких дней контратаковали в районе ресторана "Царская охота" на южной окраине Авдеевки. Некоторые милблогеры утверждали, что российские войска захватили позиции у завода фильтрации воды и промышленной зоны на юго-востоке Авдеевки. А другой российский милблогер утверждал, что российские силы также незначительно продвинулись юго-западнее Авдеевки возле Первомайского.

"В ISW не наблюдали визуального подтверждения продвижения россиян к юго-востоку или юго-западу от Авдеевки. Украинские и российские источники сообщали, что позиционные бои продолжались северо-западнее Авдеевки вблизи Новобахмутовки и Степового; на северо-западе Авдеевки в районе кокса; возле ресторана "Царская охота", в юго-восточной Авдеевке в промышленной зоне, юго-западнее Авдеевки возле Невельского, Первомайского и Опросного", — говорится в сообщении.

Известно, что в районе Авдеевки действуют подразделения 9-й и 110-й ОМСБр (обе — 1-го армейского корпуса "ДНР") и южноосетинского добровольческого батальона "Шторм Осетии и Алании".

Напомним, два дня назад аналитики ISW рассказали, что наши войска продвинулись в западной части Запорожской области.

Добавим, самая тяжелая ситуация на фронте наблюдается на Авдеевском и Купянском направлениях. Враг пытается взять Авдеевку методом мясных штурмов, как это было в Бахмуте в прошлом году.

Также мы писали, что бои за село Табаевку Харьковской области продолжаются. Пока оно не захвачено российской армией, ожесточенные бои продолжаются.

Донецкая область
военные
ISW
война в Украине
бой

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