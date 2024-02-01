Залужный рассказал о планах на 2024 год и как должно измениться ведение боевых действий

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в 2024 году Украине необходимо сосредоточить свои усилия на создании системы обеспечения бойцов высокотехнологичными средствами, внедрении новой системы подготовки и ведении военных действий с учетом ограничений. Также он отметил, что Украина должна научиться новым возможностям ведения боевых действий.

Об этом он сказал в интервью CNN.

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"В современных условиях Вооруженные Силы Украины вместе с другими составляющими сил обороны государства, обладают возможностями, которые позволяют не только уничтожать врага, но и обеспечивают существование самой государственности. Поэтому крайне необходимо воспользоваться возможностями, предоставленными новыми условиями войны, для максимального накопления новейшего боевого потенциала, который позволит меньшими ресурсами наносить противнику максимальные потери, остановить агрессию и обезопасить от нее Украину в будущем", — подчеркнул он.

По его словам, боевой опыт Украины уникален, особенно с 2022 года, однако чтобы победить, необходимо находить новые возможности.

Как должно измениться ведение войны в ВСУ

"Новые операции могут включать создание цифрового поля, контроль радиоэлектронной обстановки или комбинированную операцию с использованием ударных дронов и кибер-активов. Такие операции будут координироваться и производиться по единой концепции и плану", — отметил Залужный.

Главнокомандующий также заявил, что дроны являются лучшим способом для Украины избежать втягивания в позиционную войну, в которой у ВСУ нет преимущества.

"Приоритетом номер один является овладение всем арсеналом дешевых, современных и высокоэффективных БпЛА и других технологических средств", — заверил военный.

Он добавил, что украинцы должны бороться с уменьшением военной помощи от главных партнеров и с собственной политической напряженностью.

"Россия, учитывая, как события на Ближнем Востоке отвлекли внимание международного сообщества, может попытаться спровоцировать новые конфликты в других местах", — предупредил главком.

Напомним, ранее мы писали, что Силы обороны Украины продолжают строить фортификационные сооружения на границе с Россией. В частности, речь идет об операционной зоне ОСУВ "Таврия".

Также мы сообщали, что недавно украинские военные захватили несколько утраченных позиций вблизи Горловки Донецкой области. Кроме того, тяжелые бои продолжаются на Авдеевском направлении.