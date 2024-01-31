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На Таврійському напрямку захисники зводять фортифікаційні споруди

31 січня 2024 14:58
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Таврійському напрямку захисники зводять фортифікаційні споруди
Військові зводять фортифікації. Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Сили оборони України продовжують зводити фортифікаційні споруди на кордоні з Росією. Зокрема, йдеться про операційну зону ОСУВ "Таврія".

Про це повідомляє Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку.

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Так, інженерні підрозділи Командування Сил підтримки Збройних Сил України облаштовують рубежі оборони, які містять протитанкові рови, траншеї, інженерні та мінні загородження.

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Зведення фортифікацій. Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку

Також будуються і бліндажі для військовослужбовців — ці споруди здатні не лише зберегти життя та здоров'я захисників, але і створити мінімально необхідний комфорт: тут одразу встановлюють буржуйки для обігріву, а самі укриття захищені від води.

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Екскаватор. Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку

За словами командира інженерної роти Юрія, робота триває не зважаючи на російські обстріли.

У цьому захисникам допомагає техніка, передана іноземними партнерами, наприклад бронеекскаватори Ahlmann AS200.

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Військовий на екскаваторі. Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку
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Скриншот допису Об'єднаного пресцентру

Нагадаємо, що очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус розповів, що Росія може протягом тижня-трьох сформувати достатній контингент для повторного наступу на область

Також ми писали, що російські загарбники готуються до боїв у тимчасово окупованій Євпаторії. Зокрема, ворог створює більшу кількість інженерно-фортифікаційних споруд.

ЗСУ
територіальна оборона
війна в Україні
захисники

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