На Таврійському напрямку захисники зводять фортифікаційні споруди

Військові зводять фортифікації. Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку

Сили оборони України продовжують зводити фортифікаційні споруди на кордоні з Росією. Зокрема, йдеться про операційну зону ОСУВ "Таврія".

Про це повідомляє Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку.

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Так, інженерні підрозділи Командування Сил підтримки Збройних Сил України облаштовують рубежі оборони, які містять протитанкові рови, траншеї, інженерні та мінні загородження.

Зведення фортифікацій. Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку

Також будуються і бліндажі для військовослужбовців — ці споруди здатні не лише зберегти життя та здоров'я захисників, але і створити мінімально необхідний комфорт: тут одразу встановлюють буржуйки для обігріву, а самі укриття захищені від води.

Екскаватор. Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку

За словами командира інженерної роти Юрія, робота триває не зважаючи на російські обстріли.

У цьому захисникам допомагає техніка, передана іноземними партнерами, наприклад бронеекскаватори Ahlmann AS200.

Військовий на екскаваторі. Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку

Скриншот допису Об'єднаного пресцентру

Нагадаємо, що очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус розповів, що Росія може протягом тижня-трьох сформувати достатній контингент для повторного наступу на область.

Також ми писали, що російські загарбники готуються до боїв у тимчасово окупованій Євпаторії. Зокрема, ворог створює більшу кількість інженерно-фортифікаційних споруд.