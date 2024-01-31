На Таврійському напрямку захисники зводять фортифікаційні споруди
Сили оборони України продовжують зводити фортифікаційні споруди на кордоні з Росією. Зокрема, йдеться про операційну зону ОСУВ "Таврія".
Про це повідомляє Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку.
Будівництво фортифікацій в Україні
Так, інженерні підрозділи Командування Сил підтримки Збройних Сил України облаштовують рубежі оборони, які містять протитанкові рови, траншеї, інженерні та мінні загородження.
Також будуються і бліндажі для військовослужбовців — ці споруди здатні не лише зберегти життя та здоров'я захисників, але і створити мінімально необхідний комфорт: тут одразу встановлюють буржуйки для обігріву, а самі укриття захищені від води.
За словами командира інженерної роти Юрія, робота триває не зважаючи на російські обстріли.
У цьому захисникам допомагає техніка, передана іноземними партнерами, наприклад бронеекскаватори Ahlmann AS200.
Нагадаємо, що очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус розповів, що Росія може протягом тижня-трьох сформувати достатній контингент для повторного наступу на область.
Також ми писали, що російські загарбники готуються до боїв у тимчасово окупованій Євпаторії. Зокрема, ворог створює більшу кількість інженерно-фортифікаційних споруд.
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