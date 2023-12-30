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Кабмін ухвалив збільшення фінансування будівництва фортифікацій

30 грудня 2023 17:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Кабмін ухвалив збільшення фінансування будівництва фортифікацій
Фортифікаційні споруди у прикордонні. Фото: Telegram/Сергій Наєв
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні розширили перелік державних органів, що можуть закуповувати товари, роботи і послуги для будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд. Відповідну постанову ухвалив Кабінет Міністрів України.

Про це повідомляє Міноборони України.

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Зведення фортифікаційних споруд

Так, раніше функцію закупівель товарів, робіт та послуг для будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд виконували обласні військові адміністрації.

Тепер крім них замовниками виступатимуть Міноборони, Державна спеціальна служба транспорту і Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.

Це означає, що будівництво оборонних споруд забезпечуватиметься не коштом окремої бюджетної програми, а в межах видатків державного та місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством. 

Також відповідна постанова удосконалює процес фінансування будівництва шляхом виплати авансу обсягом до 70% вартості робіт за договором, що допоможе будівельникам зводити фортифікації швидко і там, де це потрібно.

Водночас новий підхід забезпечить створення потужної мережі фортифікацій за єдиною стратегією. Для всіх об'єктів застосовуватимуться одні й ті ж технічні специфікації, архітектурні й інженерні рішення та безпекові вимоги.

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Скриншот допису Міноборони
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Скриншот допису Міноборони

Нагадаємо, що Міністерство оборони України повідомило про виграш міжнародного арбітражу з іноземним постачальником, у якого оборонне відомство замовило екіпірування для бійців ЗСУ. Замовник відправив до України неякісні бронежилети та берці. 

Також ми писали, що Міністерство оборони України сертифікувало перший бронежилет для військовослужбовиць ЗСУ. Він має вигнуту бронеплиту, звужені плечі та розширений низ.

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