Кабмин принял увеличение финансирования строительства фортификаций

Фортификационные сооружения в приграничных областях. Фото: Telegram/Сергей Наев

В Украине расширили список государственных органов, которые могут закупать товары, работы и услуги для строительства военных инженерно-технических и фортификационных сооружений. Соответствующее постановление было принято Кабинетом Министров Украины.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

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Возведение фортификационных сооружений

Так, ранее функцию закупок товаров, работ и услуг для строительства военных инженерно-технических и фортификационных сооружений выполняли областные военные администрации.

Теперь, кроме них, заказчиками будут выступать Минобороны, Государственная специальная служба транспорта и Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры.

Это означает, что строительство оборонных сооружений будет обеспечиваться не за счет отдельной бюджетной программы, а в пределах расходов государственного и местных бюджетов и других источников, не запрещенных законодательством.

Также соответствующее постановление усовершенствует процесс финансирования строительства путем выплаты аванса объемом до 70% стоимости работ по договору, что поможет строителям возводить фортификации быстро и там, где это нужно.

В то же время, новый подход обеспечит создание мощной сети фортификаций по единой стратегии. Для всех объектов будут применяться одни и те же технические спецификации, архитектурные и инженерные решения и требования безопасности.

Скриншот поста Минобороны

Скриншот поста Минобороны

Напомним, что Министерство обороны Украины сообщило о выигрыше международного арбитража с иностранным поставщиком, у которого оборонное ведомство заказало экипировку для бойцов ВСУ. Заказчик отправил в Украину некачественные бронежилеты и берцы.

Также мы писали, что Министерство обороны Украины сертифицировало первый бронежилет для военнослужащих ВСУ. Он имеет изогнутую бронеплиту, зауженные плечи и расширенный низ.