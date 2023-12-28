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Міноборони сертифікувало перший бронежилет для жінок-військових — як він виглядає

28 грудня 2023 01:04
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Жіночий бронежилет - Міноборони сертифікувало перший бронежилет для жінок-військових — як він виглядає - фото
Військовослужбовиця у жіночому бронежилеті. Фото: Міноборони
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Міністерство оборони України сертифікувало перший бронежилет для військовослужбовиць ЗСУ. Він має вигнуту бронеплиту, звужені плечі та розширений низ.

Про це розповів головний спеціаліст Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Олександр Шарко, повідомляє пресслужба відомства.

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Як виглядає бронежилет для жінок-військових

Бронежилет — українського виробництва. Зокрема, його розробила компанія "Українська броня".

Зразок пройшов два етапи випробувань — після першого етапу польових випробувань йрнр допрацювали з урахуванням будови жіночого тіла.

 

бронежилет
Військовослужбовиця ЗСУ у жіночому бронежилеті. Фото: Міноборони

"Оскільки у жінок плечі вужчі, а таз, навпаки, ширший, ніж у чоловіків, то військовослужбовицям було незручно працювати зі зброєю у "чоловічому" варіанті бронежилету", — розповів Шарко.

 

бронежилет
Жіночий бронежилет. Фото: Міноборони

Вага бронежилету становить від 10,5 кілограмів. Вона залежить від розміру і комплектації і загалом не відрізняється від затвердженого раніше загальновійськового бронежилету.

 

бронежилет
Жіночий бронежилет пройшов сертифікацію. Фото: Міноборони

Пройшовши процес сертифікації, жилет став доступним для централізованої закупівлі. Тепер Міністерство оборони очікує від Генштабу потребу щодо придбання цих виробів. Далі буде сформовано обсяги та переліки для закупівлі, якою займатиметься "Державний оператор тилу".

 

бронежилет
Жилет став доступним для централізованої закупівлі. Фото: Міноборони

Нагадаємо, у Збройних силах України є велика кількість вакансій в тилу, у деяких випадках можна буде працювати в офісі і жити удома.

Також відомий військовий аналітик Євген Дикий у інтерв’ю Новини.LIVE розповів про три кроки, які допоможуть покращити мобілізацію в Україні.

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