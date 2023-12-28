Жіночий бронежилет - Міноборони сертифікувало перший бронежилет для жінок-військових — як він виглядає - фото

Військовослужбовиця у жіночому бронежилеті. Фото: Міноборони

Міністерство оборони України сертифікувало перший бронежилет для військовослужбовиць ЗСУ. Він має вигнуту бронеплиту, звужені плечі та розширений низ.

Про це розповів головний спеціаліст Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Олександр Шарко, повідомляє пресслужба відомства.

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Бронежилет — українського виробництва. Зокрема, його розробила компанія "Українська броня".

Зразок пройшов два етапи випробувань — після першого етапу польових випробувань йрнр допрацювали з урахуванням будови жіночого тіла.

Військовослужбовиця ЗСУ у жіночому бронежилеті. Фото: Міноборони

"Оскільки у жінок плечі вужчі, а таз, навпаки, ширший, ніж у чоловіків, то військовослужбовицям було незручно працювати зі зброєю у "чоловічому" варіанті бронежилету", — розповів Шарко.

Жіночий бронежилет. Фото: Міноборони

Вага бронежилету становить від 10,5 кілограмів. Вона залежить від розміру і комплектації і загалом не відрізняється від затвердженого раніше загальновійськового бронежилету.

Жіночий бронежилет пройшов сертифікацію. Фото: Міноборони

Пройшовши процес сертифікації, жилет став доступним для централізованої закупівлі. Тепер Міністерство оборони очікує від Генштабу потребу щодо придбання цих виробів. Далі буде сформовано обсяги та переліки для закупівлі, якою займатиметься "Державний оператор тилу".

Жилет став доступним для централізованої закупівлі. Фото: Міноборони

Нагадаємо, у Збройних силах України є велика кількість вакансій в тилу, у деяких випадках можна буде працювати в офісі і жити удома.

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