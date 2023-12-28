Минобороны сертифицировало первый бронежилет для женщин-военных - как он выглядит - фото

Минобороны сертифицировало первый бронежилет для женщин-военных — как он выглядит
Министерство обороны Украины сертифицировало первый бронежилет для военнослужащих ВСУ. Он имеет изогнутую бронеплиту, зауженные плечи и расширенный низ.
Об этом рассказал главный специалист Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Александр Шарко, сообщает пресс-служба ведомства.
Как выглядит бронежилет для женщин-военных
Бронежилет – украинского производства. В частности, его разработала компания "Украинская броня".
Образец прошел два этапа испытаний — после первого этапа полевых испытаний его доработали с учетом строения женского тела.
"Поскольку у женщин плечи уже, а таз, наоборот, шире, чем у мужчин, военнослужащим было неудобно работать с оружием в "мужском" варианте бронежилета", — рассказал Шарко.
Вес бронежилета составляет от 10,5 кг. Она зависит от размера и комплектации и вообще не отличается от утвержденного ранее общевойскового бронежилета.
Пройдя процесс сертификации, жилет стал доступен для централизованной закупки. Теперь Министерство обороны ожидает от Генштаба потребности в приобретении этих изделий. Далее будут сформированы объемы и перечни для закупки, которой будет заниматься "Государственный оператор тыла".
Напомним, в Вооруженных силах Украины есть большое количество вакансий в тылу, в некоторых случаях можно будет работать в офисе и жить дома.
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