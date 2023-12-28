Минобороны сертифицировало первый бронежилет для женщин-военных - как он выглядит - фото

Военнослужащая в женском бронежилете. Фото: Минобороны

Министерство обороны Украины сертифицировало первый бронежилет для военнослужащих ВСУ. Он имеет изогнутую бронеплиту, зауженные плечи и расширенный низ.

Об этом рассказал главный специалист Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Александр Шарко, сообщает пресс-служба ведомства.

Читайте также:

Как выглядит бронежилет для женщин-военных

Бронежилет – украинского производства. В частности, его разработала компания "Украинская броня".

Образец прошел два этапа испытаний — после первого этапа полевых испытаний его доработали с учетом строения женского тела.

Военнослужащая ВСУ в женском бронежилете. Фото: Минобороны

"Поскольку у женщин плечи уже, а таз, наоборот, шире, чем у мужчин, военнослужащим было неудобно работать с оружием в "мужском" варианте бронежилета", — рассказал Шарко.

Женский бронежилет. Фото: Минобороны

Вес бронежилета составляет от 10,5 кг. Она зависит от размера и комплектации и вообще не отличается от утвержденного ранее общевойскового бронежилета.

Женский бронежилет прошел сертификацию. Фото: Минобороны

Пройдя процесс сертификации, жилет стал доступен для централизованной закупки. Теперь Министерство обороны ожидает от Генштаба потребности в приобретении этих изделий. Далее будут сформированы объемы и перечни для закупки, которой будет заниматься "Государственный оператор тыла".

Жилет стал доступен для централизованной закупки. Фото: Минобороны

Напомним, в Вооруженных силах Украины есть большое количество вакансий в тылу, в некоторых случаях можно будет работать в офисе и жить дома.

Также известный военный аналитик Евгений Дикий в интервью Новости.LIVE рассказал о трех шагах, которые помогут улучшить мобилизацию в Украине.