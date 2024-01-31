На Таврийском направлении защитники строят фортификационные сооружения

Военные строят фортификации. Фото: Объединенный пресс-центр Сил обороны таврического направления

Силы обороны Украины продолжают строить фортификационные сооружения на границе с Россией. В частности, речь идет об операционной зоне ОВСУ "Таврия".

Об этом сообщает Объединенный пресс-центр Сил обороны таврического направления.

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Так, инженерные подразделения Командования Сил поддержки Вооруженных Сил Украины обустраивают рубежи обороны, содержащие противотанковые рвы, траншеи, инженерные и минные заграждения.

Возведение фортификаций. Фото: Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврийского направления

Также строятся и блиндажи для военнослужащих — эти сооружения способны не только сохранить жизнь и здоровье защитников, но и создать минимально необходимый комфорт: здесь устанавливают буржуйки для обогрева, а сами укрытия защищены от воды.

Экскаватор. Фото: Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврийского направления

По словам командира инженерной роты Юрия, работа продолжается, несмотря на российские обстрелы.

При этом защитникам помогает техника, которую передали иностранные партнеры, например бронеэкскаваторы Ahlmann AS200.

Военный на экскаваторе. Фото: Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврийского направления

Скриншот поста Объединенного пресс-центра

Напомним, что глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус рассказал, что Россия может в течение недели-трех сформировать достаточный контингент для повторного наступления на область.

Также мы писали, что русские захватчики готовятся к боям во временно оккупированной Евпатории. В частности, враг создает большее количество инженерно-фортификационных сооружений.