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На Таврийском направлении защитники строят фортификационные сооружения

31 января 2024 14:58
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На Таврийском направлении защитники строят фортификационные сооружения
Военные строят фортификации. Фото: Объединенный пресс-центр Сил обороны таврического направления
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Силы обороны Украины продолжают строить фортификационные сооружения на границе с Россией. В частности, речь идет об операционной зоне ОВСУ "Таврия".

Об этом сообщает Объединенный пресс-центр Сил обороны таврического направления.

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Так, инженерные подразделения Командования Сил поддержки Вооруженных Сил Украины обустраивают рубежи обороны, содержащие противотанковые рвы, траншеи, инженерные и минные заграждения.

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Возведение фортификаций. Фото: Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврийского направления

Также строятся и блиндажи для военнослужащих — эти сооружения способны не только сохранить жизнь и здоровье защитников, но и создать минимально необходимый комфорт: здесь устанавливают буржуйки для обогрева, а сами укрытия защищены от воды.

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Экскаватор. Фото: Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврийского направления

По словам командира инженерной роты Юрия, работа продолжается, несмотря на российские обстрелы.

При этом защитникам помогает техника, которую передали иностранные партнеры, например бронеэкскаваторы Ahlmann AS200.

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Военный на экскаваторе. Фото: Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврийского направления
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Скриншот поста Объединенного пресс-центра

Напомним, что глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус рассказал, что Россия может в течение недели-трех сформировать достаточный контингент для повторного наступления на область.

Также мы писали, что русские захватчики готовятся к боям во временно оккупированной Евпатории. В частности, враг создает большее количество инженерно-фортификационных сооружений.

ВСУ
территориальная оборона
война в Украине
защитники

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