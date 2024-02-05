Бои в районе Бахмута — в ВСУ рассказали, возле какого населенного пункта есть продвижение

Бойцы Вооруженных сил Украины целятся по врагу. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Пресс-офицер 26 артиллерийской бригады Олег Калашников заявил, что у бойцов Вооруженных сил Украины есть продвижение на Бахмутском направлении в Донецкой области. Речь идет о районе вокруг Клещеевки.

Об этом Олег Калашников сообщил в эфире телемарафона в воскресенье, 4 февраля.

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Какая ситуация на Бахмутском направлении

Калашников высказался по поводу отчета Института изучения войны (ISW), согласно которому украинские военные имеют прогресс под Бахмутом восточнее Клещеевки.

"По Клещеевке мы можем наблюдать действительно достаточно активные действия с нашей стороны. Действительно, мы имеем успех в продвижении, освобождении некоторой нашей территории, отбили с некоторых позиций врага и их заняли", — рассказал пресс-офицер.

По его словам, ситуация на Бахмутском направлении отличается динамичностью.

"Это качели — сегодня мы какие-то позиции заняли, завтра они. Это тактический уровень", — объяснил Калашников.

Что известно о контрнаступлении ВСУ

Напомним, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал о планах Украины в 2024 году. Чтобы достичь цели на передовой, мы должны научиться новым возможностям ведения боевых действий.

Также мы сообщали, что по словам Калашникова, оккупанты снова изменили тактику на Бахмутском направлении, вернувшись к использованию механизированных ударных групп.

Добавим, военный эксперт Евгений Дикий рассказал, что ВСУ на левом берегу Херсонской области расширяют плацдарм вдоль Днепра. Сейчас их четыре и они очень опасны для врага.