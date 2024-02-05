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Бои в районе Бахмута — в ВСУ рассказали, возле какого населенного пункта есть продвижение

5 февраля 2024 00:48
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Бои в районе Бахмута — в ВСУ рассказали, возле какого населенного пункта есть продвижение
Бойцы Вооруженных сил Украины целятся по врагу. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Пресс-офицер 26 артиллерийской бригады Олег Калашников заявил, что у бойцов Вооруженных сил Украины есть продвижение на Бахмутском направлении в Донецкой области. Речь идет о районе вокруг Клещеевки.

Об этом Олег Калашников сообщил в эфире телемарафона в воскресенье, 4 февраля.

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Калашников высказался по поводу отчета Института изучения войны (ISW), согласно которому украинские военные имеют прогресс под Бахмутом восточнее Клещеевки.

"По Клещеевке мы можем наблюдать действительно достаточно активные действия с нашей стороны. Действительно, мы имеем успех в продвижении, освобождении некоторой нашей территории, отбили с некоторых позиций врага и их заняли", — рассказал пресс-офицер.

По его словам, ситуация на Бахмутском направлении отличается динамичностью.

"Это качели — сегодня мы какие-то позиции заняли, завтра они. Это тактический уровень", — объяснил Калашников.

Что известно о контрнаступлении ВСУ

Напомним, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал о планах Украины в 2024 году. Чтобы достичь цели на передовой, мы должны научиться новым возможностям ведения боевых действий.

Также мы сообщали, что по словам Калашникова, оккупанты снова изменили тактику на Бахмутском направлении, вернувшись к использованию механизированных ударных групп.

Добавим, военный эксперт Евгений Дикий рассказал, что ВСУ на левом берегу Херсонской области расширяют плацдарм вдоль Днепра. Сейчас их четыре и они очень опасны для врага.

ВСУ
Украина
военные
контрнаступление ВСУ
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Бахмут
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