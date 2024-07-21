Повітряна тривога вночі 21 липня — які області в небезпеці через атаку ударних БпЛА

БпЛА в небі. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Повітряну тривогу в Україні зараз, уночі в неділю, 21 липня, оголосили у 12 областях. Червоні на карті повітряних тривог Київська, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська, Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Донецька, Миколаївська, Запорізька та Херсонська області.

У Повітряних Силах ЗС України повідомляли про атаку ударних БпЛА.

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Карта повітряних тривог станом на 02:35 21 липня

Що відомо про атаку ударних БпЛА вночі 21 липня

За інформацією Повітряних Сил ЗС України, станом на 02:05 21 липня:

БпЛА в південній частині Сумської області та в північній частині Дніпропетровської області летіли на захід;

безпілотники в південній частині Чернігівської області прямували в південно-західному напрямку;

"Шахеди" в західній частині Черкаської області, декілька груп БпЛА в південній і східній частинах Кіровоградської області та безпілотники в північній частині Херсонської області тримали курс на північ;

ударні дрони в північній частині Полтавської області летіли на північний захід;

БпЛА у північній частині Дніпропетровської області рухалися на захід.

Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Нагадаємо, масштабною була повітряна тривога в Україні й у першій половині ночі 21 липня, невдовзі після опівночі. Тоді в небезпеці опинилися ті ж області, що й зараз, за винятком Київської.

Також ми повідомляли про те, що вночі 21 липня пролунали вибухи у Дніпрі. Перед цим Повітряні Сили ЗС України та Telegram-канал "Николаевский Ванек" попереджали, що в бік міста прямують ударні безпілотники.