Воздушная тревога ночью 21 июля — какие области в опасности из-за атаки ударных БпЛА

БпЛА в небе. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Воздушную тревогу в Украине сейчас, ночью в воскресенье, 21 июля, объявили в 12 областях. Красные на карте воздушных тревог Киевская, Черниговская, Сумская, Полтавская, Харьковская, Черкасская, Кировоградская, Днепропетровская, Донецкая, Николаевская, Запорожская и Херсонская области.

В Воздушных Силах ВС Украины сообщали об атаке ударных БпЛА.

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Что известно об атаке ударных БпЛА ночью 21 июля

По информации Воздушных Сил ВС Украины, по состоянию на 02:05 21 июля:

БпЛА в южной части Сумской области и северной части Днепропетровской области летели на запад;

беспилотники в южной части Черниговской области направлялись в юго-западном направлении;

"Шахеды" в западной части Черкасской области, несколько групп БпЛА в южной и восточной частях Кировоградской области и беспилотники в северной части Херсонской области держали курс на север;

ударные дроны в северной части Полтавской области летели на северо-запад;

БпЛА в северной части Днепропетровской области двигались на запад.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Напомним, масштабной была воздушная тревога в Украине и в первой половине ночи 21 июля, вскоре после полуночи. Тогда в опасности оказались те же области, что и сейчас, за исключением Киевской.

Также мы сообщали о том, что ночью 21 июля прогремели взрывы в Днепре. Перед этим Воздушные Силы ВС Украины и Telegram-канал "Николаевский Ванек" предупреждали, что в сторону города направляются ударные беспилотники.