Боєць Хантер із бригади Буревій — рік на фронті та неймовірні навички

Боєць із позивним "Хантер" із бригади "Буревій". Фото: скриншот

Боєць із позивним "Хантер" із бригади "Буревій" за рік служби опанував різні види зброї та навички, що допомогло йому ефективно боротися проти російських окупантів. Бригада зняла відео про нього та показала зафіксовані моменти на фронті.

Відео опублікувала перша президентська бригада "Буревій" у неділю, 21 липня.

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У бригаді зазначили, що боєць із позивним "Хантер" бригади "Буревій" зміг проявити себе з усіх сторін. За рік служби він опанував стрілецьку зброю, кулемет, гранатомет, вогнемет, саперську справу і тактичну медицину.

"В житті я мисливець, люблю полювання — цей процес зібратися з друзями походити. Зі зброєю я завжди був на "ти". Я дуже гіперактивний і сидіти на місці для мене неможливо", — розповів військовий.

Бригада зазначила, що результатом такої підготовки та неймовірної сили духу бійця стало тотальне покарання усіх російських окупантів, яких йому довелося зустріти на фронті.

"Я взагалі дуже стійки до всіх цих моментів, але можу сказати, що навіть у мене на 10% психіка похитнулася. Людям не можна таке показувати", — сказав боєць.

Він додав, що Стельмахівка Луганської області — це страшне місце, адже це просто поля навколо тебе.

"Це п'ять кілометрів поля, і між них у тебе стоїть посадка 15 метрів ширини і 800 метрів довжини. Все. У цих 800 метрах дві позиції росіян і дві позиції наших", — зауважив військовий із позивним "Хантер".

Нагадаємо, військовослужбовець Третьої штурмової наголосив на тому, що не потрібно забувати про війну в Україні. Він зазначив, що українці відвернулися від війни, вважаючи, що все скоро закінчиться.

Раніше ми писали, що військовослужбовець та співзасновник Indigo Mental Club Роман Оніщенко оголосив про те, що він пішов з компанії — це сталося не з його власної волі. За його словами, озвучена причина була: "Ми втомились від війни, а ти на службі прохлаждаєшся".