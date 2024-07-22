Боец Хантер из бригады Буревій — год на фронте и невероятные навыки

Боец с позывным "Хантер" из бригады "Буревій". Фото: скриншот

Боец с позывным "Хантер" из бригады "Буревій" за год службы освоил разные виды оружия и навыки, что помогло ему эффективно бороться против российских оккупантов. Бригада сняла видео о нем и показала зафиксированные моменты на фронте.

Видео опубликовала первая президентская бригада "Буревій" в воскресенье, 21 июля.

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В бригаде отметили, что боец с позывным "Хантер" бригады "Буревій" смог проявить себя со всех сторон. За год службы он овладел стрелковым оружием, пулеметом, гранатометом, огнеметом, саперским делом и тактической медициной.

"В жизни я охотник, люблю охоту — этот процесс собраться с друзьями походить. С оружием я всегда был на "ты". Я очень гиперактивен и сидеть на месте для меня невозможно" , — рассказал военный.

Бригада отметила, что результатом такой подготовки и невероятной силы духа бойца стало тотальное наказание всех российских оккупантов, которых ему пришлось встретить на фронте.

"Я вообще очень устойчив ко всем этим моментам, но могу сказать, что даже у меня на 10% психика пошатнулась. Людям нельзя такое показывать", — сказал боец.

Он добавил, что Стельмаховка Луганской области — это страшное место, ведь это просто поля вокруг тебя.

"Это пять километров поля, и между ними у тебя стоит посадка 15 метров ширины и 800 метров длины. Все. В этих 800 метрах две позиции россиян и две позиции наших", — заметил военный с позывным "Хантер".

Напомним, военнослужащий Третьей штурмовой отметил, что не нужно забывать о войне в Украине. Он отметил, что украинцы отвернулись от войны, считая, что все скоро закончится.

Ранее мы писали, что военнослужащий и соучредитель Indigo Mental Club Роман Онищенко объявил о том, что он ушел из компании — это произошло не по собственной воле. По его словам, озвученная причина была: "Мы устали от войны, а ты на службе прохлаждаешься" .