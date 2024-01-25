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Британія має готувати своїх громадян до військового призову до армії, — генерал Патрік Сандерс

25 січня 2024 12:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Британія має готувати своїх громадян до військового призову до армії, — генерал Патрік Сандерс
Начальник Генштабу Великої Британії генерал Патрік Сандерс. Фото: Rebecca Brown/MoD
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Глава Генштабу Великої Британії генерал Патрік Сандерс висловив думку про необхідність підготовки громадян до можливого заклику до збройних сил у разі військових дій. При цьому він наголосив на важливості створення армії, здатної до швидкого розширення.

Про це повідомляє BBC.

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Британія має готувати громадян до військового призову

Генерал Сандерс заявив, що протягом найближчих трьох років Велика Британія повинна розглядати можливість нарощування чисельності армії до 120 000 солдатів, включаючи стратегічний резерв. Однак, на його думку, цього недостатньо. Він закликав до подальшої модернізації та зміцнення стратегічного резерву збройних сил.

Патрік Сандерс висловив побоювання, що лише збільшення кількості резервістів не розв'яже усі проблеми. Він підкреслив, що, подібно до передвоєнного покоління, нація має бути готова до аналогічних викликів.

"Україна жорстко демонструє, що звичайні армії розпочинають війни, а цивільні армії їх виграють", — сказав він.

Генерал також вказав на загрозу з боку Росії та на кроки, які роблять інші європейські країни для переведення свого населення в "воєнний стан".

Нагадаємо, Північноатлантичний альянс готується до гібридної російської атаки на східний флот НАТО. Це може статися у лютому 2024 року.

Також ми писали, що прем'єр Естонії Кая Каллас заявила, що Росія може напасти на НАТО, якщо країни Заходу не допомагатимуть Україні і вона програє війну. Проте в Альянсі вважають, що ймовірність такого сценарію не надто висока.

Представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова відреагувала на інформацію ЗМІ щодо підготовки НАТО до наступу РФ. Вона порівняла план із гороскопом.

Крім того, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав Європу готуватися до нових військових загроз. За його словами, зараз є 5-8 років, щоб "направити втрачене" в галузі оборони.

НАТО
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Україна
військовий призов
Велика Британія
мобілізація
військові дії
війна в Україні
Росія

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