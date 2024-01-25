Британия должна готовить своих граждан к военному призыву в армию, — генерал Патрик Сандерс

Начальник Генштаба Великобритании генерал Патрик Сандерс. Фото: Rebecca Brown/MoD

Глава Генштаба Великобритании генерал Патрик Сандерс выразил мнение о необходимости подготовки граждан к возможному призыву в вооруженные силы в случае военных действий. При этом он подчеркнул важность создания армии, способной к быстрому расширению.

Об этом сообщает BBC.

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Генерал Сандерс заявил, что в ближайшие три года Великобритания должна рассматривать возможность наращивания численности армии до 120 000 солдат, включая стратегический резерв. Однако, по его мнению, этого будет недостаточно. Он призвал к дальнейшей модернизации и укреплению стратегического резерва вооруженных сил.

Патрик Сандерс выразил опасения, что только увеличение числа резервистов не решит все проблемы. Он подчеркнул, что, подобно предвоенному поколению, нация должна быть готова к аналогичным вызовам.

"Украина жестко демонстрирует, что обычные армии начинают войны, а гражданские армии их выигрывают", — сказал он.

Генерал также указал на угрозу со стороны России и на шаги, предпринимаемые другими европейскими странами для перевода своего населения в "военное положение".

Напомним, Североатлантический альянс готовится к гибридной российской атаке на восточный флот НАТО. Это может произойти в феврале 2024 года.

Также мы писали, что премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что Россия может напасть на НАТО, если страны Запада не будут помогать Украине и она проиграет войну. Однако в Альянсе считают, что вероятность такого сценария не слишком высока.

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на информацию СМИ о подготовке НАТО к наступлению РФ. Она сравнила план с гороскопом.

Кроме того, министр обороны Германии Борис Писториус призвал Европу готовиться к новым военным угрозам. По его словам, сейчас есть 5-8 лет, чтобы "направить утраченное" в области обороны.