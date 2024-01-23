Сценарий нападения России на НАТО через 20 лет - Daily Mail

Президент РФ Владимир Путин. Фото: скриншот

Британская ежедневная газета Daily Mail со ссылкой на бывшего командующего армией США Бена Ходжеса и нескольких военных экспертов опубликовала вероятный сценарий нападения России на НАТО. Речь идет о 2044 году.

Об этом таблоид написал на своем сайте.

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По мнению экспертов, возможные шаги России к 2044 году разноплановые.

В частности, поначалу это будут кибератаки, спровоцирующие глобальные сбои в работе инфраструктуры и спутников.

Затем РФ может задействовать сотни дальнобойных ракет против гражданских объектов по всей Европе. Под удары могут попасть аэропорты, морские базы, логистические центры.

Далее начнется наземная операция. Прежде всего, попытка захватить Сувалкский коридор, а затем — атаки на страны Балтии или Польшу.

После этого морской флот России попытается взять под контроль Арктику и с помощью ракет Северную Атлантику.

А затем Москва может принять паузу для оценки готовности НАТО защищать восточных членов.

К слову, Сувалкский коридор — участок границы Литвы и Польши в 100 километров в ширину, который на западе граничит с Калининградской областью России, а на востоке — с Беларусью. В случае гипотетической войны России важно было бы быстро захватить Сувалкский коридор, чтобы отрезать союзникам по НАТО путь по суше в страны Балтии.

Как известно, опасения безопасности коридора со стороны Литвы и Польши звучали задолго до полномасштабного вторжения. К примеру, страны еще в 2019 году договорились усилить защиту этого участка границы.

Теперь Литва и Польша готовятся провести совместные военные учения на Сувалкском перешейке или коридоре, чье расположение делает его крайне уязвимым в случае теоретической агрессии России на восточном фланге НАТО.

Напомним, Североатлантический альянс готовится к гибридной российской атаке на восточный флот НАТО. Это может произойти в феврале 2024 года.

Также мы писали, что премьер Эстонии Кайя Каллас заявила, что Россия может напасть на НАТО, если страны Запада не будут помогать Украине и она проиграет войну. Однако в Альянсе считают, что вероятность такого сценария не слишком высока.

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на информацию СМИ о подготовке НАТО к наступлению РФ. Она сравнила план с гороскопом.

Кроме того, министр обороны Германии Борис Писториус призвал Европу готовиться к новым военным угрозам. По его словам, сейчас есть 5-8 лет, чтобы "направить утраченное" в области обороны.