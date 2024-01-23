Сценарій нападу Росії на НАТО через 20 років - Daily Mail

Президент РФ Володимир Путін. Фото: скриншот

Британська щоденна газета Daily Mail з посиланням на колишнього командувача армії США Бена Годжеса та кількох військових експертів опублікувала імовірний сценарій нападу Росії на НАТО. Йдеться про 2044 рік.

Про це таблоїд написав на своєму сайті.

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На думку експертів, можливі кроки Росії до 2044 року різнопланові.

Зокрема, спочатку це будуть кібератаки, які спровокують глобальні збої у роботі інфраструктури та супутників.

Потім РФ може задіяти сотні далекобійних ракет проти цивільних об’єктів по всій Європі. Під удари можуть потрапити аеропорти, морські бази, логістичні центри.

Далі розпочнеться наземна операція. Насамперед, спроба захопити Сувалкський коридор, а згодом — атаки на країни Балтії чи Польщу.

Після цього морський флот Росії спробує взяти під контроль Арктику та за допомогою ракет Північну Атлантику.

А потім Москва може взяти паузу для оцінки готовності НАТО захищати східних членів.

До слова, Сувальський коридор — ділянка кордону Литви та Польщі 100 кілометрів завширшки, яка на заході межує з Калінінградською областю Росії, а на сході — з Білоруссю. У разі гіпотетичної війни Росії важливо було б швидко захопити Сувальський коридор, аби відрізати союзникам по НАТО шлях по суші до країн Балтії.

Як відомом, побоювання щодо безпеки коридору з боку Литви та Польщі лунали задовго до повномасштабного вторгнення. Приміром, країни ще у 2019 році домовились посилити захист цієї ділянки кордону.

Тепер Литва та Польща готуються провести спільні військові навчання на Сувальському перешийку, або коридорі, чиє розташування робить його вкрай вразливим у разі теоретичної агресії Росії на східному фланзі НАТО.

Нагадаємо, Північноатлантичний альянс готується до гібридної російської атаки на східний флот НАТО. Це може статися у лютому 2024 року.

Також ми писали, що прем'єр Естонії Кая Каллас заявила, що Росія може напасти на НАТО, якщо країни Заходу не допомагатимуть Україні і вона програє війну. Проте в Альянсі вважають, що ймовірність такого сценарію не надто висока.

Додамо, що представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова відреагувала на інформацію ЗМІ про підготовку НАТО до наступу РФ. Вона порівняла план із гороскопом.

Крім того, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав Європу готуватися до нових військових загроз. За його словами, зараз є 5-8 років, щоб "надолужити втрачене" в галузі оборони.