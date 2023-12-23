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Британська розвідка назвала ще одну проблему на фронті

23 грудня 2023 14:03
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Британська розвідка назвала ще одну проблему на фронті
Збройні сили України Фото: Генштаб ЗСУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

За останні тижні військові ЗСУ та Росії стикаються з проблемою збільшення кількості щурів та мишей на лінії фронту. Це додало нових труднощів за умов війни.

Про це повідомляє британська розвідка.

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Проблема на лінії фронту

У повідомленні йдеться, що цього року через теплу осінь і велику кількість неприбраного врожаю з полів, що залишилися через військові дії, відбулося нарощування чисельності гризунів.

З настанням холодів миші почали шукати укриття у теплих місцях, включаючи транспортні засоби та оборонні позиції. Розвідувальні дані вказують на те, що присутність гризунів може негативно вплинути на моральний дух воюючих на передовій.

Також гризуни становлять загрозу військовій техніці, ушкоджуючи проводку. Подібні випадки було зафіксовано у тому ж районі під час Другої світової війни.

Розвідка також повідомляє про непідтверджені звіти, згідно з якими російські війська зіткнулися зі зростанням захворюваності, що, на їхню думку, пов'язане із проблемою шкідників.

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Звіт англійської розвідки. Фото: британська розвідка

Нагадаємо, У 3 ОШБр розповіли, як відбирають людей для штурмових дій.

Додамо, колишній командир полку особливого призначення "Азов", заступник командира 3-ї ОШБр ЗСУ Максим Жорін прокоментував слова про те, чи варто в Україні створювати підрозділи , наприклад, російських "Шторма-z" та "Вагнер". На його думку, така схема цілком реальна, але є чимало нюансів

 

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