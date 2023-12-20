У 3 ОШБр розповіли, як відбирають людей для штурмових дій

Військові 3 ОШБр. Фото: соцмережі

Є достатня кількість військових, які хочуть приєднатися до штурмових бригад. Втім, визначити, чи здатна людина це осилити з першої зустрічі неможливо. Перед цим охочі обов'язково проходять відповідну підготовку, але якраз на цьому етапі й "відсіюється" значна частина осіб.

Про це розповів заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін в інтерв'ю для видання Бомбардир.

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Як відбувається відбір людей для штурмів

"Визначити візуально, або навіть по першій розмові штурмовика, скоріш за все, не вийде. Немає соціальної категорії, професій, немає віку або навіть статі, яка б визначала або хоча б окреслити людей підходящих для штурмових дій", — каже Жорін.

За словами військового, є достатня кількість людей, які особисто прийняли таке рішення. Однак, для таких важливий склад та бригада, в якій вони воюватимуть. Їм у такому випадку легше зробити такий крок.

Водночас, абсолютно кожен охочий попередньо проходить необхідну підготовку піхотинця. На цьому етапі відсіюється значна кількість людей, їх, як правило, відправляють у інші підрозділи: артилеристи, танкісти чи навіть кухарі.

"Під час підготовки одразу частина зрізається по фізичній підготовці, по психологічному стану, по якихось ще категоріях. Деяка частина одразу відсіюється на цьому етапі. Це не вони вирішують, чи будуть вони штурмовиками, це ми вирішуємо, що ми не хочемо, щоб вони були штурмовиками і ми їх відправляємо в інший підрозділ", — розповідає Жорін.

Ті, хто пройшов підготовку, потрапляють у підрозділ, де їх роботу оцінює командир. Є ті, хто пройшовши штурм, просять перевести їх.

Нагадаємо, колишній командир полку особливого призначення "Азов", заступник командира 3-ї ОШБр ЗСУ Максим Жорін прокоментував слова про те, чи варто в Україні створювати підрозділи, для прикладу, російських "Шторму-z" та "Вагнер". На його думку, така схема цілком реальна, утім, є чимало нюансів.