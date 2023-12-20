В 3 ОШБр рассказали, как отбирают людей для штурмовых действий

Военные 3 ОШБр. Фото: соцсети

Есть достаточное количество военных, желающих присоединиться к штурмовым бригадам. Впрочем, определить, способен ли человек осилить это с первой встречи невозможно. Перед этим желающие обязательно проходят соответствующую подготовку, но как раз на этом этапе и отсеивается значительная часть лиц.

Об этом рассказал заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин в интервью для издания Бомбардир.

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Как происходит отбор людей для штурмов

"Определить визуально, или даже по первому разговору штурмовика, скорее всего, не получится. Нет социальной категории, профессий, нет возраста или даже пола, который бы определял или хотя бы очертил людей подходящих для штурмовых действий", — говорит Жорин.

По словам военного, есть достаточное количество людей, лично принявших такое решение. Однако для таких важен состав и бригада, в которой они будут воевать. Им в таком случае легче сделать подобный шаг.

В то же время абсолютно каждый желающий предварительно проходит необходимую подготовку пехотинца. На этом этапе отсеивается значительное количество людей, их, как правило, отправляют в другие подразделения: артиллеристы, танкисты или даже повара.

"При подготовке сразу часть срезается по физической подготовке, по психологическому состоянию, по каким-то еще категориям. Некоторая часть сразу отсеивается на этом этапе. Это не они решают, будут ли они штурмовиками, это мы решаем, что мы не хотим, чтобы они были штурмовиками и мы их отправляем в другое подразделение", — рассказывает Жорин.

Прошедшие подготовку попадают в подразделение, где их работу оценивает командир. Есть те, кто, пройдя штурм, просят перевести их.

Напомним, бывший командир полка особого назначения "Азов", заместитель командира 3-й ОШБр ВСУ Максим Жорин прокомментировал слова о том, стоит ли в Украине создавать подразделения , например, российских "Шторма-z" и "Вагнер". По его мнению, такая схема вполне реальна, но есть немало нюансов.