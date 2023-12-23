Британская разведка назвала еще одну проблему на фронте

Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб ВСУ

За последние недели военные ВСУ и России сталкиваются с проблемой увеличения числа крыс и мышей на линии фронта. Это добавило новые трудности в условиях войны.

Об этом сообщает британская разведка.

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Проблема на линии фронта

В сообщении говорится, что в этом году из-за теплой осени и большого количества неприбранного урожая с полей, оставшихся из-за военных действий, произошло наращивание численности грызунов.

С наступлением холодов мыши начали искать укрытие в теплых местах, включая транспортные средства и оборонительные позиции. Разведывательные данные указывают на то, что присутствие грызунов может негативно сказаться на моральном духе воюющих на передовой.

Также грызуны представляют угрозу военной технике, повреждая проводку. Подобные случаи были зафиксированы в том же районе во время Второй мировой войны.

Разведка также сообщает о неподтвержденных отчетах, согласно которым российские войска столкнулись с ростом заболеваемости, что, по их мнению, связано с проблемой вредителей.

Отчет британской разведки. Фото: британская разведка

Напомним, В 3 ОШБр рассказали, как отбирают людей для штурмовых действий.

Добавим, бывший командир полка особого назначения "Азов", заместитель командира 3-й ОШБр ВСУ Максим Жорин прокомментировал слова о том, стоит ли в Украине создавать подразделения, например, российских "Шторма-z" и "Вагнер". По его мнению, такая схема вполне реальна, но есть немало нюансов