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Командир штурмовиків назвав єдиний прийнятний для України сценарій завершення війни

17 грудня 2023 11:21
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Командир штурмовиків назвав єдиний прийнятний для України сценарій завершення війни
Командир 1-го штурмового батальйону 3-ї ОШБР Петро Горбатенко. Фото: скриншот з відео "1+1"
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Воїн ЗСУ заявив, що події в Бучі та Ізюмі можуть ще неодноразово повторитися і в більших масштабах. Однак після перемоги України, Росія повністю розпадеться, а імперія перестане існувати.

Про це повідомив в ефірі "1+1" командир 1-го штурмового батальйону 3-ї ОШБР Петро Горбатенко.

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За словами Горбатенка, Росія має перестати домінувати та "правити" в регіоні та світі. Своєю перемогою Україна призведе до повного розпаду РФ. Якщо цього не станеться, то страшні події в Бучі та Ізюмі можуть відбутися повторно.

"Неважливо, наскільки республік вона розпадеться, на які республіки розпадеться чи вона залишиться все ще єдиним живим організмом, але вона має бути зруйнована як імперія з її намаганням і прагненням до гегемонії хоч в регіоні, хоч у всьому світі", — вказав Горбатенко.

Наразі і допоки Росія має вплив на регіон та світ, вона загрожує Україні та її населенню.

"Якщо населення забуло про Бучу та Ізюм, то це все ще може повторитися і не один раз, і в більших масштабах", — підкреслив військовий.

Нагадаємо, українські воїни тримають оборону на фронті та здійснюють наступальні дії в бік ворога. Втрати російських окупантів протягом доби значно зросли. Армія РФ зазнала втрат в особовому складі та військовій техніці.

Додамо, протягом доби понад 20 населених пунктів Харківщини зазнали артилерійських та мінометних обстрілів ворога. Внаслідок атак пошкоджені приватні будинки. Серед найчастіше обстрілюваних міст та селищ Харкова Вовчанськ, Куп'янськ, Синьківка, Петропавлівка та інші.

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