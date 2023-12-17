Командир штурмовиков назвал единственный приемлемый для Украины сценарий завершения войны

Командир 1-го штурмового батальона 3-й ОШБР Петр Горбатенко. Фото: скриншот с видео "1+1"

Воин ВСУ заявил, что события в Буче и Изюме могут еще не раз повториться и в больших масштабах. Однако после победы Украины Россия полностью распадется, а империя перестанет существовать.

Об этом сообщил в эфире "1+1" командир 1-го штурмового батальона 3-й ОШБР Петр Горбатенко.

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По словам Горбатенко, Россия должна перестать доминировать и править в регионе и мире. Своей победой Украина приведет к полному распаду РФ. Если этого не произойдет, страшные события в Буче и Изюме могут произойти повторно.

"Неважно, насколько республик она распадется, на какие республики распадется или она останется все еще единственным живым организмом, но она должна быть разрушена как империя с ее старанием и стремлением к гегемонии хоть в регионе, хоть во всем мире", — указал Горбатенко.

Пока Россия оказывает влияние на регион и мир, она угрожает Украине и ее населению.

"Если население забыло о Буче и Изюме, то это все еще может повториться и не один раз, и в больших масштабах", — подчеркнул военный.

Напомним, украинские воины держат оборону на фронте и совершают наступательные действия в сторону врага. Потери российских оккупантов в течение суток значительно возросли. Армия РФ понесла потери в личном составе и военной технике.

Добавим, в течение суток более 20 населенных пунктов Харьковщины подверглись артиллерийским и минометным обстрелам врага. В результате атак повреждены частные дома. Среди наиболее часто обстреливаемых городов и поселков Харькова Волчанск, Купянск, Синковка, Петропавловка и другие.