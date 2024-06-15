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Буданов назвав кількість безпілотників, які атакували російський аеродром Морозовськ

15 червня 2024 10:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Атака на Морозовськ 14 червня — Буданов розповів деталі
Очільник ГУР МО Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські безпілотники у ніч на п'ятницю, 14 червня, атакували російський аеродром "Морозовськ" у Ростовській області. Об'єкт знаходиться на відстані близько 270 кілометрів від лінії фронту.

Про це повідомив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у коментарі The War Zone.

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Буданов зазначив, що "Морозовськ" було атаковано за допомогою щонайменше 70 українських безпілотників. Йдеться про Dragon і Splash.

На аеродромі "Морозовськ" розташований 559-й бомбардувальний авіаційний полк з численними винищувачами Су-34, який входить до складу четвертої армії ВПС і ППО Росії. Цей аеродром є однією з ключових баз для військових сил противника.

Видання отримало супутникові знімки, які підтверджують наявність ушкоджень на аеродромі після атаки безпілотників. Зокрема, було зафіксовано пошкодження даху багатоцільового укриття на пероні технічного обслуговування, де знаходилися два винищувачі-бомбардувальники Су-34. Ймовірно, літаки зазнали певних пошкоджень.

Російський аеродром "Морозовськ" після атаки безпілотників 14 червня
Російський аеродром "Морозовськ" після атаки безпілотників. Фото: The War Zone

"Ми чекаємо на інформацію про те, чи були знищені або пошкоджені якісь літаки", — додав Буданов.

Нагадаємо, 14 червня у Ростовській області дронами вночі був атакований аеродром "Морозовськ", з якого регулярно вилітають винищувачі, котрі завдають ракетних ударів по Україні. 

Також росіяни у ніч на суботу, 15 червня, заявили про вибухи та збиття дронів у Ростовській області. Вони кажуть про роботу протиповітряної оборони в районі міста Кам'янськ-Шахтинський. Там розташоване одне з найбільших хімічних підприємств півдня країни-агресора.

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