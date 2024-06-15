Атака на Морозовск 14 июня — Буданов рассказал детали

Глава ГУР МО Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Украинские беспилотники в ночь на пятницу, 14 июня, атаковали российский аэродром "Морозовск" в Ростовской области. Объект находится на расстоянии около 270 км от линии фронта.

Об этом сообщил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в комментарии The War Zone.

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Буданов отметил, что "Морозовск" был атакован с помощью не менее 70 украинских беспилотников. Речь идет о Dragon и Splash.

На аэродроме "Морозовск" расположен 559-й бомбардировочный авиационный полк с многочисленными истребителями Су-34, входящий в состав четвертой армии ВВС и ПВО России. Этот аэродром является одной из ключевых баз для военных сил противника.

Издание получило спутниковые снимки, которые подтверждают наличие повреждений на аэродроме после атаки беспилотников. В частности, было зафиксировано повреждение крыши многоцелевого укрытия на перроне технического обслуживания, где находились два истребителя-бомбардировщика Су-34. Вероятно, самолеты получили определенные повреждения.

Российский аэродром "Морозовск" после атаки беспилотников. Фото: The War Zone

"Мы ждем информации о том, были ли уничтожены или повреждены какие-либо самолеты", — добавил Буданов.

Напомним, 14 июня в Ростовской области дронами ночью был атакован аэродром "Морозовск", из которого регулярно вылетают истребители, наносящие ракетные удары по Украине.

Также россияне в ночь на субботу, 15 июня, заявили о взрывах и сбитиях дронов в Ростовской области. Они говорят о работе противовоздушной обороны в районе Каменска-Шахтинского. Там расположено одно из крупнейших химических предприятий юга страны-агрессора.