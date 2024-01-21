Буданов пояснив, як Росія компенсує нестачу боєприпасів

Очільник ГУР МО України Кирило Буданов. Фото: Варта1

Росія витрачає більше зброї та боєприпасів, ніж може виробити. Через це їй доводиться звертатися по допомогу до інших тоталітарних режимів, зокрема до диктатора Північної Кореї Кім Чен Ина.

Про це в інтерв'ю Financial Times розповів очільник Головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов.

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Саме через брак боєприпасів російські загарбники постійно шукають спільників, які постачатимуть їм зброю. За словами керівника ГУР МО, наразі найбільшим постачальником зброї для російської армії є КНДР.

"Вони справді передали значну кількість артилерійських боєприпасів. Це дозволило Росії трохи видихнути. Без їхньої допомоги ситуація була б катастрофічною", — пояснив Буданов.

Раніше ми повідомляли, що очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив про необхідність мобілізації українців. Наразі Збройні сили України відчувають нестачу особового складу.

Нагадуємо, що очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов дав стриманий прогноз щодо успіхів України на 2024 рік. Він лише наголосив, що "наш успіх буде більшим, ніж їхній".