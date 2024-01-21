Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Буданов пояснив, як Росія компенсує нестачу боєприпасів arrow

Буданов пояснив, як Росія компенсує нестачу боєприпасів

21 січня 2024 16:08
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Буданов пояснив, як Росія компенсує нестачу боєприпасів
Очільник ГУР МО України Кирило Буданов. Фото: Варта1
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Росія витрачає більше зброї та боєприпасів, ніж може виробити. Через це їй доводиться звертатися по допомогу до інших тоталітарних режимів, зокрема до диктатора Північної Кореї Кім Чен Ина.

Про це в інтерв'ю Financial Times розповів очільник Головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов. 

Читайте також:

У Росії завершуються боєприпаси

Саме через брак боєприпасів російські загарбники постійно шукають спільників, які постачатимуть їм зброю. За словами керівника ГУР МО, наразі найбільшим постачальником зброї для російської армії є КНДР.

"Вони справді передали значну кількість артилерійських боєприпасів. Це дозволило Росії трохи видихнути. Без їхньої допомоги ситуація була б катастрофічною", — пояснив Буданов.

Раніше ми повідомляли, що очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив про необхідність мобілізації українців. Наразі Збройні сили України відчувають нестачу особового складу.

Нагадуємо, що очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов дав стриманий прогноз щодо успіхів України на 2024 рік. Він лише наголосив, що "наш успіх буде більшим, ніж їхній".

війна
зброя
Україна
Кирило Буданов
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

8 січня 2024

06:40 Скільки коштує 1 г золота в Україні — ціна на дорогоцінні метали у січні

Актуальне по темі