Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Буданов стримано висловився щодо своїх очікувань на 2024 рік arrow

Буданов стримано висловився щодо своїх очікувань на 2024 рік

21 січня 2024 12:44
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Буданов стримано висловився щодо своїх очікувань на 2024 рік
Очільник ГУР Кирило Буданов. Фото: ГУР
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов дав стриманий прогноз щодо успіхів України на 2024 рік. Він лише наголосив, що "наш успіх буде більшим, ніж їхній".

Про це Буданов сказав в інтерв'ю виданню Financial Time.

Читайте також:

Стриманий прогноз Буданова 

Говорячи про майбутній перебіг війни, очільник ГУР відмовився робити сміливі прогнози на 2024 рік.

"Ні. Я сподіваюся, що наш успіх буде більшим, ніж їхній", — сказав голова ГУР.

Раніше Кирило Буданов заявляв, що Росія може вести війну проти України максимум до 2026 року. Він вважає, що людського ресурсу країні-агресору вистачить надовго, а от із економікою та технікою будуть проблеми.

Раніше ми повідомляли, що начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов наголосив, що українські сили продовжать руйнувати логістику РФ в тимчасово окупованому Криму. На його думку, важливо продовжувати тиснути на Росію.

Нагадуємо, що систематичні та вдалі атаки Сил оборони України на російський флот у Криму. Наразі ворог значно відступив до південно-східної частини, на півночі ж наразі домінують ЗСУ

війна
Україна
прогнози
Кирило Буданов
ГУР

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

Актуальне по темі