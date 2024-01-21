Буданов стримано висловився щодо своїх очікувань на 2024 рік

Очільник ГУР Кирило Буданов. Фото: ГУР

Очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов дав стриманий прогноз щодо успіхів України на 2024 рік. Він лише наголосив, що "наш успіх буде більшим, ніж їхній".

Про це Буданов сказав в інтерв'ю виданню Financial Time.

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Стриманий прогноз Буданова

Говорячи про майбутній перебіг війни, очільник ГУР відмовився робити сміливі прогнози на 2024 рік.

"Ні. Я сподіваюся, що наш успіх буде більшим, ніж їхній", — сказав голова ГУР.

Раніше Кирило Буданов заявляв, що Росія може вести війну проти України максимум до 2026 року. Він вважає, що людського ресурсу країні-агресору вистачить надовго, а от із економікою та технікою будуть проблеми.

Раніше ми повідомляли, що начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов наголосив, що українські сили продовжать руйнувати логістику РФ в тимчасово окупованому Криму. На його думку, важливо продовжувати тиснути на Росію.

Нагадуємо, що систематичні та вдалі атаки Сил оборони України на російський флот у Криму. Наразі ворог значно відступив до південно-східної частини, на півночі ж наразі домінують ЗСУ.